石破茂：美日協議是雙贏 但坦言執行要比達成協議更難

日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）週一（4日）表示，日本與美國上（7）月達成的貿易協議對兩國來說是「雙贏」的結果，但隨後也坦言，要執行協議條款恐怕會比達成貿易協議來得更具挑戰性。

《彭博》報導，石破週一在議會接受質詢時表示，有人說執行貿易協議要比達成協議更難，因此自己將謙卑地尋求各位繼續支持。

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日本貿易代表、經濟再生相赤澤亮正（Ryosei Akazawa）也出席了同一場質詢，會中赤澤承認日本並沒有與美方簽訂任何書面文件，這一情況近日引發各方的批評。赤澤表示，有一些書面文件確實會有幫助，但赤澤補充，華府與歐盟和南韓的協議也沒有任何書面文件。

這些言論凸顯出，即使在關稅談判最後期限內達成共識，一系列全球貿易協議仍存在龐大的不確定性。華盛頓於7月下旬宣佈同意對日本進口商品徵收15％的對等關稅，低於先前威脅的25％，但是汽車關稅的命運仍不明朗。

執政黨自民黨在上個月參議院選舉受挫後，石破茂就面臨著格外的壓力，他誓言將繼續擔任首相，以確保貿易協議全面實施。大選幾天後，石破政府就出乎意料地與美國達成貿易協議。

不過就目前的貿易協議來看，汽車關稅仍不明朗，汽車是日本對美國出口的最大產業，約佔該國經濟產出的10％，加上原有2.5％關稅，目前汽車關稅已高達27.5％，這給日本經濟帶來了沉重的打擊。

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