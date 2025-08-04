鄭麗君昨回台 對美關稅談判恐無法在7日生效前完成

赴美進行經貿談判的行政院副院長鄭麗君昨日清晨返台。（資料照，中央社）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國川普政府公布對台20%的「暫時性稅率」後，行政院副院長鄭麗君昨（3）日清晨自華府返台，被問到台美談判進展時表示，「談判還要繼續進行，我們會繼續努力，爭取更好的稅率」。據悉，談判恐無法在7日生效前完成，若無法完成，就會先實施20%關稅，而台美已在洽約下次會議，至於下次會議是否為最終結論會議，尚無法預言。

行政院已表示，此美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」，雙方後續將持續磋商，且會一併討論供應鏈合作及232條款相關議題，目前已在洽約下一次會議，只要達成協議，將可望再調降稅率，並爭取232條款關稅優惠待遇。

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據分析，台灣相當於有近8成對美出口屬於232關稅課徵範圍，從美國與各國談判模式來看，232條款因涉及重要產業領域，稅率多半會高於對等關稅，因此若台灣能把232條款列入一併談判，有重要意義。

為因應關稅對產業衝擊，行政院院會7日預計通過韌性特別預算，雖外界認為政府會對產業支持加碼，不過，知情人士解釋，因美方尚未決定對台最終稅率，談判也持續進行中，因此行政院預計7日通過特別預算案，產業支持仍以930億元規劃。

他並解釋，在關稅稅率最終數據出爐後，政院將提出特別條例修正草案，加碼擴大對產業的支持，並送立法院審議。而現階段仍必須依照立院三讀版本編列特別預算，不會有所增減。

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