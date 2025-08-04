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台中海線逾200預售案 房仲：限貸令給小型建商壓力

2025/08/04 10:16

這幾年台中海線建案如雨後春筍，非常多。（民眾提供）這幾年台中海線建案如雨後春筍，非常多。（民眾提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中知名海線建商與合作營造廠向協力廠商發出緊急公告，表示因政府政策影響，公司7月31日遭遇資金周轉困難，未能順利銜接工程款兌現，即日起暫停工務所所有工程施工，引起台中海線民眾議論；在地房仲經紀人紀仕強表示，近幾年台中海線新建案多，限貸令衝擊，若周轉不靈，部分小型建商資金就會發生斷鏈。

台中海線在地品牌「英嘉房屋仲介有限公司」經紀人員紀仕強，從警察退休後轉任房仲，就讓他碰上限貸令，他坦承今年房子很難賣，不管預售屋或中古屋，通通都陷入泥沼，主因就是限貸令。

紀仕強說，這幾年台中海線蓋的建案實在是太多了，一旦碰上限貸令衝擊，不管是買方或建商，都很難借到錢，只要稍微周轉不靈，部分小型建商資金就會發生斷鏈，建案蓋到一半就很有可能停擺；現在很多建商根本不敢再買土地，有的建商甚至轉型變成監造廠商，只做穩賺不賠的生意。

紀仕強表示，現在房仲若想順利圓滿成交一間房屋，必須先將物件委請代書送交銀行鑑價，再幫客戶評估貸款條件，確定沒太大問題，買賣雙方才敢正式簽約。即便如此，有的買方在簽約時都會要求加註一條「貸款不足成數」的無條件解約條款，藉此避免買方違約。

紀仕強指出，限貸令對新屋交屋的衝擊更大，在銀行貸款尚未正式核貸前，買方宛如熱鍋上的螞蟻，就怕貸款下不來，可能面臨被建商收取房地總價款最高15%違約金的可能；而就算核貸，客戶也有人急著想平轉，卻苦等不到人接手的窘境。

紀仕強認為，到今年底以前，房市都不太可能變好，「越晚賣、價格會越不好」！目前591售屋網，光是台中海線（清水、沙鹿、梧棲、龍井、大肚、烏日、大甲）的電梯大樓及透天別墅廣告案就逾6000件，另外還有多達203個預售屋、新成屋、預推屋在線建案，如果這些房子全部都蓋完，屆時台中海線的房市殺戮戰恐怕會更激烈。

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