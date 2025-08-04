債蛙迎大利多！美債4催化劑席捲華爾街

由於美國非農就業報告出乎意料地疲軟，上週五各天期美債價格終於實現久違的大幅飆升。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國非農就業報告意外疲弱，引爆降息預期捲土重來，外媒報導，一夜之間，股債天翻地覆，在債券交易員瘋狂重建部位下，上週五（1日）各天期美債大幅飆升，紐約週一（4日）早盤美債期貨成交量更爆增3倍，專家表示，在低折現率、預期殖利率下跌、持有收益提高及再投資回報4催化劑下，美債牛市陡峭化再度席捲華爾街。

《Investing》報導，上週五，由於美國非農就業報告出乎意料地疲軟，導致市場愈發懷疑美國經濟增長動能，推動降息預期全面回暖，在經歷了長達1個月的債券下跌痛苦後，各天期美債價格終於實現久違的大幅飆升，引發了近乎瘋狂的買盤。

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這份非農就業報告在公佈僅僅7.3萬人的7月份就業人數的同時，還意外下調了5月和6月的就業數據，合計削減了高達25.8萬個就業人數，下修幅度達90%，創下史無前例，一些資深分析師調侃此次下修堪稱“眉毛以下截肢”。

這份非農數據在很大程度上推動交易員們大舉押注聯準會降息，利率期貨市場定價顯示交易員大舉押注聯準會下個月降息的概率高達84%，在非農公佈前不足40%，且押注年底前至少降息兩次，甚至押注9月與10月接連降息25基點，加之12月降息25基點累計在年底前降息3次共75基點的利率期貨交易員越來越多。

面對這份疲軟的就業報告，貝萊德全球固定收益首席投資官Rick Rieder直言：非農報告提供聯準會9月份調整利率所需的重要證據，唯一的問題是調整幅度將有多大。9月份降息50基點的可能性正在不斷增加，如果勞動力市場的疲軟狀況加劇，或者新增就業持續低於10萬大關。

美債價格之所以會在“聯準會降息，或者降息預期升溫”時飆升，根本邏輯可以歸納為現金流折現率驟降、預期殖利率下跌、持有收益提高及機構股債資產負債表再平衡。

報導進一步指出，交易員預期的“低利率—低折現率”意味著既有債券票息/本金的現值立刻上升（價格上漲）；與此同時，融資成本下降、曲線陡峭化帶來更高正向持有收益與再投資回報，進一步吸引增量買盤，這４股力量疊加，往往在疲弱數據（比如7月僅增加7.3萬非農且前2月均被大幅下修）的催化下瞬時爆發，引發機構美債多頭勢力瞬間擴張，形成“痛苦交易”反轉為大漲的經典“美債牛市陡峭化”行情。

所謂的美債市場“牛市陡峭化”策略（bull steepening），即指短期殖利率（比如2年期及以下）因降息預期而大幅下滑，長債殖利率（比如10年-30年期）跌幅較短債有限，但總體呈現下滑，導致長-短債利差迅速拉大，整條殖利率曲線在“價格上漲/殖利率下降”的美債價格牛市背景下變得更陡。

而週五勞動力市場數據帶來的衝擊效應，在各期限公債中引發普遍上漲，但短期限（2年及以下）美債的強勁表現尤為突出。最受利率敏感的2年期美債殖利率單日下挫逾25個基點，創2023年12月以來最大跌幅。

10年期限及以上的長期限美債價格漲勢雖不及短期美債，但是同樣罕見呈現全面回暖，引發美債市場多頭集體回歸。這使短長債殖利率利差進一步擴大，為押注所謂“殖利率曲線陡峭化”美債策略的投資者們帶來可觀收益。

RBC Global Asset Management旗下BlueBay的固定收益首席投資官馬克·道丁表示，他正押注2年與30年期美債殖利率差擴大會帶來的強勁獲利機遇。

週五，該項收益率利差創下4月10日以來最大單日升幅，債市交易員們急於重建能在聯準會降息這一基本情景下受益的殖利率曲線陡峭化倉位。

紐約週一早盤，美債期貨成交量達到平時的3倍左右，與聯準會FOMC貨幣政策預期掛鉤的超短期合約交易更為活躍。

１筆引人注目的利率期貨市場交易押注今年聯會有望多次降息，首降定在9月，10月以及12月有望均實現降息。這種與短債利率預期掛鉤的操作與押注美債市場的曲線更陡或將更加上傾的策略遙相呼應。

此外，更加激進的交易員甚至押注與2024年如出一轍的劇本即將上演，即9月降息50基點，10月與12月接連降息75個基點，

花旗集團的分析師指出，我們仍須記住去年夏天的情況，聯準會在7月維持利率不變，但隨後收到疲軟的勞動力市場數據，並在2024年9月降息50個基點。

馬爾堡投資管理公司的投資組合經理詹姆斯·阿西依然持有美債陡峭化倉位，但他認為這一趨勢可能需要時間才能進一步展開。在貿易和通膨不確定性交織的情況下，需要更多美國經濟放緩以及刺激聯準會持續降息的證據。不過，他預計這些數據終將出現，為聯準會降息週期鋪路。“如果我們再一次進入真正的降息週期，美債殖利率曲線總會牛市陡峭化，而這正是我們的策略展望。

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