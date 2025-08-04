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台中知名海線建商爆財務危機 緊急全面停工

2025/08/04 09:48

房市買氣大減，又有建商資金出狀況。台中知名海線建商爆財務危機，緊急全面停工。（示意圖，路透）房市買氣大減，又有建商資金出狀況。台中知名海線建商爆財務危機，緊急全面停工。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕房市買氣大減，又有建商資金出狀況。一家在台中海線頗具知名度的建商爆出資金周轉不靈，近日向協力廠商發出緊急公告，指公司因政府政策影響，遭遇資金周轉困難，未能順利銜接工程款兌現，即日起暫停工務所所有工程施工。

綜合媒體報導，該家「台中知名海線建商」近日向協力廠商發出緊急公告，文中指出因近年政府政策影響，直接導致不動市場相關產業經營難度增加，公司於7月31日亦遭遇資金周轉困難，導致未能順利銜接各項工程票款的兌現，為此表達歉意。

「台中知名海線建商」為表達公司永續經營的決心與當責處理的態度，宣布即日起暫停工務所所有工程施工，並期盼協力廠商等待3個月調度資金。

有媒體指出，「台中知名海線建商」目前在台中沙鹿、龍井及雲林共有4個建案，其中一案為廠辦，其他3案為住宅大樓，總戶數約在100戶上下，主打中小坪數產品。

消息一出，有下游廠商證實已被跳票，甚至有預售屋已購客醞釀退戶。

相關報導，也引發網友熱議，有網友表示，「海線的啦有聽說」、「這家是台中海線的知名建商，評價其實還蠻好的」、「蓋房多數都是跟銀行拿錢出來蓋，你不買，他不買，嗯房價自然會下蹦」、「沙鹿一坪35，36萬，看了就不想買，炒過頭了」、「買預售 真的要很小心 景氣正在反轉中」、「倒一倒比較實在 一堆爛尾樓 還敢炒房？」等。

台中海線頗具知名度的建商爆出資金周轉不靈，近日向協力廠商發出緊急公告，指公司因政府政策影響，遭遇資金周轉困難，未能順利銜接工程款兌現，即日起暫停工務所所有工程施工。（圖截自網路）台中海線頗具知名度的建商爆出資金周轉不靈，近日向協力廠商發出緊急公告，指公司因政府政策影響，遭遇資金周轉困難，未能順利銜接工程款兌現，即日起暫停工務所所有工程施工。（圖截自網路）

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