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知名建商及台中沙鹿營造商發出緊急聲明 因資金周轉困難暫停所有工程施工

2025/08/04 09:53

該知名建設公司以推出「小時代」系列建案而聞名。（擷取自googlemaps）該知名建設公司以推出「小時代」系列建案而聞名。（擷取自googlemaps）

〔記者歐素美／台中報導〕來自新北市的一家建設公司，這幾年南下台中，與沙鹿區某營造廠合作，在中部推出多項建案，不料，建商與營造商近日向協力廠商生出緊急公告，指稱因近年政府政策影響，導致不動產市場相關產業經營難度增加，該公司於7月31日遭遇資金周轉困難，未能順利銜接各項工程票款兌現，即日起暫停工務所所有工程施工。

據了解，這家建設公司的王姓重要持股人，也是營造公司的監察人，雖是營造公司發出的緊急公告，下方卻是建設公司與營造公司同時屬名。該建商於2013年在新北市設立，近幾年來都在中部推案，目前手上有4個案子，包含1廠辦案、3住宅案，分別位在台中沙鹿、龍井及雲林等，總戶數約100戶，以中小坪數住宅大樓為主。

公告內容指出，因近年政府政策影響，直接導致不動產市場相關產業經營難度增加，該公司於今年7月31日亦遭遇資金周轉困難，導致未能順利街接各項工程票款的兌現，為此該公司所有經營園隊再次致上最深的歉意。

為表公司經營團隊永續經替的決心及當責處理的態度，即日期暫停工務所所有工程施工，並請工務所通知相關廠商，表達公司後續處理之誠心，預計於3個月內會另行通知給付工程款協調會日期，敬請各協力廠商靜待通知。

據熟悉內情的人士表示，該建設公司約8年前以「小時代」起家，從沙鹿斗抵里蓋到鹿寮蓋了好幾期，目前正在龍井區推出2期建案，該建設公司原本財務就不是很穩健，幾年前斥鉅資向巨業公司購買停車場用地，頭期款付了5000萬，再花2000萬整地，財務問題擴大，後巨業被收購，因建設公司付不出後續款項，收購業者認為該建設公司違約，就沒收其頭期款約5000萬元，雙方進入訴訟；記者今天上午打電話到該建設公司及營造公司確認，但都無人接聽電話。

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