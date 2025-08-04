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勞工統計局長被炒 哈塞特直言：川普想用自己的人

2025/08/04 12:36

美國總統川普（Donald Trump）上週五（1日）宣佈開除勞工部統計局長麥肯塔佛（Erika McEntarfer）。（彭博）美國總統川普（Donald Trump）上週五（1日）宣佈開除勞工部統計局長麥肯塔佛（Erika McEntarfer）。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國勞工部統計局1日公佈最新就業數據，疲軟的數據引發美國總統川普（Donald Trump）不滿，並開除勞工部統計局長麥肯塔佛（Erika McEntarfer），美國國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）週日（3日）談到這一話題時稱，川普「想用自己的人」。

綜合外媒報導，美國勞工部上週公佈一份弱於預期的就業報告，7月僅增加7.3萬就業機會，同時也大幅下修5、6月新增非農就業人口。報告公佈後，川普在真實社群撰文稱，「今天的就業數據被操控了，目的是為了讓共和黨和我本人難堪」，川普隨後宣佈解僱勞工統計局長麥肯塔佛。

哈塞特在《美國國家廣播公司》（NBC）節目會晤新聞界（Meet the Press）受訪時表示，這些修正的數據就是就業數據「被操控」的鐵證，現在需要的是一雙全新的目光來審視勞工部統計局，一個能夠解決問題的人。哈塞特直言，川普讓該機構換一個新領袖是一個正確的決定。

在《福斯週日新聞》（Fox News Sunday）節目中，哈塞特也提到，如果是由自己執掌勞工統計局，發現了50年來最大規模的一次向下修正，自己將撰寫一份非常詳細的報告來解釋原因。並稱，失業數據存在「黨派偏見」，數據不應該成為政治宣傳。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）節目面對全國（Face the Nation）訪問時則坦言，就業數據總是會進行修正，但有的時候會看到這些修正的方式「非常極端」，並稱川普對於這些數據確實感到擔憂。

包括美國勞工部統計局前局長在內的人士猛烈的批評川普的舉動，並呼籲國會調查麥肯塔佛遭開除的事件，表明此舉將撼動人們對於一個備受尊敬統計機構的信任。

勞工統計局前局長、勞工統計局之友聯合主席比奇（William Beach）表示，川普這項行動會損害信譽，局長不可能操縱就業數據，該機構每年都會修改數據，在自己擔任局長的期間，川普第1個總統任期內，修改的數據達到50萬個就業機會。

比奇在《CNN》國情咨文（State of the Union）節目中提到，勞工統計局為什麼會這麼做，主要是因為企業會成立或倒閉，而當局實際上在1年的時間裡都可能不清楚這些樹赤，必須要等到與所有企業的真實總數進行核對後才能確定。

曾在柯林頓、歐巴馬政府任職的前財政部長桑默斯（Larry Summers）也批評了川普解僱人的行動。桑默斯在《美國廣播公司》（ABC）本週（This Week）節目中表示，這是一個荒謬的指控，這些數字是由數百人的團隊，按照手冊中的詳細流程彙整而成的。

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