突圍紅色供應鏈！漢磊在世界先進二廠建置8吋SiC生產線。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕化合物半導體廠漢磊（3707）與大股東世界先進（5347）㩗手建置8吋碳化矽（SiC）晶圓製造，近期開始在世界先進位於竹科2廠裝機設生產線，目標將於2026年下半年開始量產，初期鎖定工控與消費用產品。

漢磊董事長徐建華表示，目前SiC雖供過於求，造成市況不佳，但長期而言，SiC元件的高效能、低能耗的特性，在因應地球暖化問題的改善上，還是會創造出更多的需求。8吋生產線在技術提升及成本改善上有較大的空間，因此，現在投入升級是時機，也是為未來成長機會佈局。

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世界先進去年斥資新台幣24.8億元認購漢磊私募，取得漢磊逾13%股權，當初雙方就規劃聯手搶攻8吋SiC晶圓技術及生產製造，目標將於2026年下半年開始量產，初期鎖定工控與消費用產品，未來擴展包括電動車、人工智慧AI資料中心、綠能等應用。

受到中國大舉投入SiC，市場競爭激烈、血流成河，美國SiC大廠Wolfspeed不堪虧損，正進入破產重整階段。漢磊及世界先進仍長期看好SiC，依計畫建置生產線，對於建置多少產能及相關細節，徐建華暫不透露，待下月法說會對外說明。

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