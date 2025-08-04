台積電高雄廠納南科高雄第三園區 南科2026營業額上看3兆

台積電高雄廠納入南科高雄第三園區。（記者李惠洲攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電高雄廠納入南科高雄第三園區，南科管理局今天（3日）將舉行高雄第三園區（楠梓園區）用地取得公聽會，未來在台積電高雄廠量產助攻下，南科管理局的營業額可望大進補，從2024年的2兆元，2026年大幅攀升上看3兆元。

南科擴建高雄第三園區籌設計畫，總經費約430億元，這塊地原本是高雄煉油廠基地，先由高市府報編為楠梓產業園區。目前台積電高雄廠正大興土木，將逐步納入南科第三園區，成為半導體先進製程的產業用地。

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南科管理局指出，高雄第三園區計畫範圍約183公頃，將儲備半導體製程建廠用地，也將規劃新建研發新創大樓，提供半導體供應鏈及其他新興科技產業（如軟體服務、AIoT、5G、綠能）廠商進駐，結合南科既有高科技產業聚落，建構專業積體電路製造及相關產業鏈服務。

台積電高雄第一廠（晶圓22廠P1）預定今年下半年量產；第二廠已完成上梁；第三廠開始結構工程，未來還有第四廠和第五廠將持續興建。五個廠完成後，將是全球最大先進晶圓製程服務聚落，共創造超過7千個高科技工作。

南科是全球最先進半導體製造聚落，擁有2奈米先進製程和CoWoS先進封裝技術，受惠AI熱潮，2024年營業額首破2兆元，達2.21兆元，創下歷史新高。預估在台積電高雄廠量產助攻下，營業額將出現大躍進，於2026年上看3兆元。

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