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「232條款」台美談判主菜 ! 外媒 : 台灣經濟面臨風險

2025/08/04 10:07

半導體232條款來襲。市場擔憂，台灣經濟可能會受到沉重打擊。（路透資料照）半導體232條款來襲。市場擔憂，台灣經濟可能會受到沉重打擊。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國前總統川普考慮對半導體加徵關稅，台灣經濟再度面臨重大外部風險，首當其衝的就是半導體龍頭台積電（TSMC）。外媒指出，美國總統川普正在考慮對半導體徵收關稅，如果美國對半導體徵收關稅，台灣經濟可能會受到沉重打擊。

據報導，台灣出口美國的產品中，有超過70%屬於資通訊（ICT）類別，半導體更是其中的核心。數據顯示，台灣2024年對美順差高達739億美元（約新台幣2.2兆元），較前一年度的478億美元（約新台幣1.4兆元）大幅成長，主因即是美國AI伺服器與晶片的強勁需求。但這樣的成績，可能因關稅政策而面臨翻轉。

根據中華經濟研究院（CIER）最新警告，相較其他國家，台灣經濟對半導體的依賴程度遠高，若美方正式祭出針對半導體的關稅，將對台灣出口與產業命脈造成深遠衝擊。

川普政府已於4月啟動《貿易擴展法》第232條調查，針對ICT產品、特別是半導體進行審查，可能據此開徵新一波高科技關稅。儘管美方宣稱，目前台灣的20%關稅仍為「暫定方案」，但CIER警告，針對半導體的「精準關稅」可能遠高於平均水平。

外媒認為，對台灣而言，這不只是出口數字的問題，更涉及關鍵企業的海外投資與全球布局。

台積電曾在今年5月下旬向美商務部提交意見書，呼籲美國豁免半導體關稅，對美方表達其憂慮，指若落實晶片關稅，恐危及其在美國的擴張計畫，並可能削弱其在全球科技競賽中的領導地位。目前台積電在美國亞利桑那州投資高達650億美元（約新台幣1.942兆元），並已承諾額外投資1000億美元（約新台幣2.94兆元）。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）指出，將於近期公布調查結果，屆時是否啟動關稅將有定論。這對台灣半導體業，尤其是台積電的全球戰略發展，將是決定性的一步，對於仰賴外貿與科技出口維生的台灣經濟而言，這場關稅風暴無疑是一場不能忽視的硬仗。

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