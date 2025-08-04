紐約和洛杉磯未上榜！美就業和收入前10大城市揭曉，北卡羅來納州羅利奪冠。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面對各行各業不斷裁員，加上物價居高不下，紐約、洛杉磯等大城市，已不再是就業、收入大贏家，據最新報告顯示，就業機會和收入潛力前10大城市，北卡羅來納州羅利因三角研究園在醫療保健和教育領域提供了大量機會奪冠。

CNBC報導，如果您正在尋找1個擁有強勁就業市場，和收入潛在成長的城市，請不要忽視納許維爾或奧馬哈等中型都市區。

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根據人力資源技術公司Checkr最新報告，這兩個城市都名列美國收入和就業排名前10的城市。

根據美國勞工統計局、美國人口普查局和經濟分析局的數據，Checkr根據就業機會和收入潛力對美國100個最大城市進行了排名。

Checkr根據失業率、勞動力成長、勞動力規模和空缺職位比例，計算了每個城市的就業機會得分。為了計算收入潛力得分，他們分析了每個城市的實際人均個人收入、10年收入成長率以及收入超過20萬美元的家庭比例。

Checkr的研究和內容策略師拉德比爾（Sam Radbil）表示，根據他們的研究，中等城市是“大贏家”，挑戰了就業和工資方面的“標準大城市主導地位”，他說，「機會的地理位置正在發生變化」。

至於美國就業機會和收入潛力排名前10的城市，依序為

1.北卡羅來納州羅利

羅利是北卡羅來納州「研究三角區」的一部分，該區是1個科技中心，包括北卡羅來納州立大學、杜克大學和北卡羅來納大學教堂山分校。

拉德比爾說，三角研究園在醫療保健和教育領域提供了大量機會，因此那裡的就業機會一直很受歡迎。

2.田納西州納許維爾

拉德比爾說，納許維爾和奧斯汀的就業成長都「巨大」。

納許維爾除了鄉村音樂的盛名之外，現在還因其強大的醫療保健、教育和物流行業而聞名。

3.德州奧斯汀

拉德比爾表示，由於科技公司的湧入，奧斯汀提供了大量高薪工作。然而，奧斯汀不斷上漲的生活成本可能會迅速蠶食這些薪資空間。

「生活品質很好，但居住、租房和買房的成本都超級高，」他說。

4.猶他州鹽湖城

拉德比爾說，鹽湖城的「知名度和人口」都在穩步增長。該城市已成為科技和金融中心，就業市場蓬勃發展。

5.緬因州波特蘭

拉德比爾說，這座城市越來越受到遠距工作者的歡迎，他們喜歡這裡相對較低的租金和住房成本。

6.科羅拉多州丹佛市

丹佛的工資和就業機會都在穩步增加，儘管住房成本不斷上漲，但拉德比爾表示，這裡仍然不是一個「非常昂貴」的居住地。

7.內布拉斯加州奧馬哈

拉德比爾表示，奧馬哈已有大量企業遷入，促進了就業市場和薪資水準的提升。不過，他表示，奧馬哈的生活成本仍然「非常非常低」。

8.北卡羅來納州夏洛特

拉德比爾說，夏洛特的勞動力在過去5年增加了10%以上。

「夏洛特有很多金融業務，這也繼續吸引人們前往該地區，」他說。

9.南卡羅來納州查爾斯頓

查爾斯頓的金融、醫療保健和科技業的就業市場正在不斷增長。

它還提供了豐厚的薪酬，根據拉德比爾的說法，查爾斯頓收入超過20萬美元（約新台幣598萬元）的人群比例正在上升。

10.印第安納州印第安納波利斯

拉德比爾說，印第安納波利斯可能不像沿海城市那樣充滿魅力，但它提供了穩定的就業市場和合理的生活成本。

他說，中西部地區擁有良好的商業環境和良好的盈利潛力。

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