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關稅還會調降？ 美貿易代表：基本上已經確定

2025/08/04 00:29

美國貿易代表葛里爾表示，美國總統川普新宣布的關稅稅率，「基本上已經確定」，外界不應期待這些稅率在短期內還會調降。（美聯社）美國貿易代表葛里爾表示，美國總統川普新宣布的關稅稅率，「基本上已經確定」，外界不應期待這些稅率在短期內還會調降。（美聯社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在1段3日播出的電視訪談中表示，美國總統川普新宣布的關稅稅率，「基本上已經確定」，外界不應期待這些稅率在短期內還會調降。

美國「國會山莊報」（The Hill）3日報導，葛里爾在哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）中，被問到是否預期稅率在未來幾天會因為談判而下調時表示，「我認為未來幾天不會有所變化」。

葛里爾說，許多已經宣布的關稅稅率，「是根據協議設定的固定稅率」，「其中一些協議已經公布，一些尚未公開，還有一些則取決於我們與相關國家的貿易逆差或順差程度。」「因此，這些關稅稅率基本上是確定的。」

葛里爾表示，他估計自己的電話將被國際貿易領袖「打爆」（blowing up），因為他們希望進行談判，但他暗示最新宣布的關稅，可能就是川普最終確定的立場。

葛里爾說，「有些貿易部長希望能進一步討論，看看如何以不同的方式與美國合作，但我認為，我們現在看到的這些稅率，真正反映了總統關稅計畫的輪廓。」

川普簽署一項行政命令，調整數十個國家的關稅稅率，此前他曾兩度延後實施對其他國家徵收對等關稅的計畫。關稅稅率從敘利亞的最高41％，到所有進口商品的最低基準10％不等。

該命令規定，所有進口商品將面臨10％關稅。該命令將於8月7日生效。

部分國家已透過個別的貿易協議鎖定關稅稅率，例如印尼和泰國同意19％關稅，南韓和日本則談判出15％稅率，英國則談成10%稅率。其他尚未達成協議的國家，恐將面臨更高的稅率。

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