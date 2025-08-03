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川普最新關稅會翻盤？美首席談判代表：不太可能削減

2025/08/03 22:05

美國貿易代表傑米森·格里爾（Jamieson Greer）週日（3日）表示，美國總統川普上週對數十個國家徵收的關稅可能會繼續維持，而不是作為繼續談判的一部分進行削減。（路透）美國貿易代表傑米森·格里爾（Jamieson Greer）週日（3日）表示，美國總統川普上週對數十個國家徵收的關稅可能會繼續維持，而不是作為繼續談判的一部分進行削減。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國貿易代表傑米森·格里爾（Jamieson Greer）週日（3日）表示，美國總統川普上週對數十個國家徵收的關稅可能會繼續維持，而不是作為繼續談判的一部分進行削減。路透報導，格里爾的言論顯示川普最新關稅不太可能改變。

根據總統行政命令，在周五（8月1日）的最後期限之前，川普設定的稅率包括對來自加拿大的許多商品徵收35%的關稅，對巴西徵收50%的關稅，對印度徵收25%的關稅，對台灣徵收20%的關稅，對瑞士徵收39%的關稅。

自川普重返白宮以來的貿易談判中，白宮已下調部分最初宣布的稅率，包括將上周作為與歐盟達成協議的一部分而設定的進口關稅減半。

然而，格里爾週日在哥倫比亞廣播公司的《面向全國》（Face the Nation）節目中表示，最近一輪關稅不會出現這種情況。「很多關稅都是根據協議確定的。有些協議已經公佈，有些則沒有，還有一些則取決於我們與該國的貿易逆差或順差水平」，他說：「這些關稅稅率基本上是固定的。」

格里爾還表示，最近與北京的貿易談判「非常積極」，重點是稀土磁鐵和礦物的供應。

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