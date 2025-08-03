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關稅衝擊彰化傳產 王惠美：農業、勞工也需配套

2025/08/03 20:59

彰化縣長王惠美在中台灣首長線上會議時強調，台美關稅不只是衝擊產業，也會對農業、勞工造成影響。（彰化縣政府提供）彰化縣長王惠美在中台灣首長線上會議時強調，台美關稅不只是衝擊產業，也會對農業、勞工造成影響。（彰化縣政府提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕在美國宣布對台課徵20%對等關稅後，彰化縣長王惠美今天（3日）在中台灣8縣市首長線上會議強調，這次衝擊是全面性的，不只是產業而已，中央政府應該對於農業、勞工也要提出配套。

王惠美指出，彰化是傳產大縣、也是農業大縣，當面對美國對台課徵關稅的改變，影響也是全方面的，不只是外銷傳產會受到衝擊，包括在傳產就業勞工更會有直接的感受。

王惠美表示，尤其目前宣布對等關稅，仍在「暫時性」未定案階段，萬一開放美國農產品零關稅進口，這對彰化等中部縣市農產品的衝擊真是太大了，如果持反對意見，又會傷害產業競爭力。建議中部縣市首長應該跟中央、國會密切合作，共同討論出對於傳統產業、農業最好的對策，才能保障勞工生計。

因此，王惠美說，未來台美關稅談判確定後，希望中央要儘速公布稅則清單及對產業的衝擊程度，也讓產業提早做好因應之道，把影響降到最低。

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