中國「扣留」護照限制人民出國 幼兒園老師、醫生、勞工都不放過

中國擴大限制人民出國，一些幼兒園老師、醫生，甚至政府承包商和國有企業員工都被勒令上交護照，有些城市甚至要求退休人員等兩年才能領護照。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中國政府加強對公務員與外國人接觸的控制，類似的警告正在中國各地傳播，現在一些幼兒園老師、醫生，甚至政府承包商和國有企業員工都被勒令上交護照，有些城市甚至要求退休人員等兩年才能領護照。

在許多城市，公務員出國旅行，即使是出於個人原因，也需要獲得批准。 「普通研究、交流和學習」的出國商務旅行已被禁止。在大多數省份，有海外留學經驗的人員現在被取消了某些公職的資格。

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官員列舉各種理由限制人民出國旅遊，包括保護國家安全、打擊貪腐和削減成本。但這些限制措施的範圍迅速擴大，甚至波及那些聲稱無法接觸敏感資訊或政府資金的公職人員。

《紐約時報》採訪了7名公職人員，其中包括一名小學音樂教師、一名護士和一名文學教授，他們證實這些限制。

這些規定是中央政府為加強政府工作人員所謂的政治紀律和意識形態忠誠度而採取的措施之一。《紐約時報》採訪的兩位人士表示，他們還被要求向雇主透露個人社群媒體帳號。

另一位網友表示，如果她離開工作城市，必須通知雇主。一些地方政府已禁止公務員3人以上外出用餐，此前有報導稱，一些官員在公務宴請中酗酒。

儘管北京宣稱自己熱衷於吸引外國企業和遊客，但它卻阻止了許多本國人離開。20多歲的劉女士說：「一方面，你們（官員）想讓外國人來中國。你們宣傳中國文化，希望他們能促進經濟發展」，但另一方面，「你們為什麼要把我們困在這裡，而不是讓我們多看看外面的世界？」

限制部分公務員出國旅行並非新鮮事。自2003年以來，高級官員或負責國家機密的人員必須提前報告出國旅行情況。他們的姓名會被提供給邊境或海關官員，以防止未經授權出境。但在習近平的領導下，控制範圍已擴大到基層工人。

一份當地政府通知顯示，浙江省舟山市附近六個漁村的專職官員被要求提交證件。江西省某市的一家公共衛生機構也要求員工報告自2018年以來的任何出國旅行記錄。

河北省中部一所小學的音樂老師說，她申請今年夏天去馬來西亞，因為她的妹妹要去那裡留學。這位只透露自己姓王的老師說，校長因為害怕遭到報復而拒絕了她的請求。

浙江一家醫院的護士表示，她需要四層審批才能出國。這位因擔心遭到報復而要求只透露姓朱的護士表示，儘管她一直夢想著去越南，但她並沒有提出申請。

內蒙古工業大學告知員工，未經批准，不得在國外接受任何媒體採訪或與任何「外界人士」會面。

一名教授表示：「由於中美關係以及競爭，我認為可以公平地說，中國社會總體上對外國變得更加敏感。」 他補充說，對於政策制定者來說，這使得「與外國相關的一切事物都充滿風險」。

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