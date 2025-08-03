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我金控集團海外曝險降至27兆 對美中曝險同步下滑

2025/08/03 20:32

我國金控集團海外曝險降至27兆，對美中曝險齊降。（路透）我國金控集團海外曝險降至27兆，對美中曝險齊降。（路透）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國對等關稅導致全球金融市場震盪，我國金控集團海外曝險大降！根據統計，今年第2季底金控集團海外曝險金額合計27.03兆元，季減7.21％、年減3.56％；其中，金控集團對美國曝險續居冠，但對美曝險金額跌破10兆元、來到9.56兆元，年減2.78％；對中國曝險則降至約1.9兆元、年減14.57％，已連續40季下滑。

所謂「曝險」，指「放款」、「投資」及「同業拆存」三項業務，而金控集團旗下則涵蓋銀行、保險、證券及租賃等子公司。根據金管會統計，今年第1季底金控集團海外曝險首度突破29兆元、創下統計以來新高，但第2季海外曝險降至27兆267億元，較上季大減2兆988億元，較去年同季則減少9967億元。

其中，美國續居我金控集團最大曝險國家，但第2季對美曝險降至9兆5635億元、占比為35.4％，較去年同季減少2738億元；對中國曝險金額1兆8958億元居次、占比7％，較去年同季減少3233億元；對法國曝險1兆2775億元排第3、約占4.7％；至於第4到第10名依序為英國、澳洲、日本、南韓、香港、加拿大及阿拉伯聯合大公國。

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