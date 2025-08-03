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擁2千萬提前退休！56歲男「改當包租公」翻車跪求重返職場

2025/08/03 20:46

財務自主、提早退休是一個令人憧憬的夢想，現實卻充滿難預料的風險。（示意圖，路透）財務自主、提早退休是一個令人憧憬的夢想，現實卻充滿難預料的風險。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對上班族來說，財務自主、提早退休無疑是一個令人憧憬的夢想，現實卻充滿難預料的風險。日本一名56歲男子達成擁有1億日圓（約新台幣2013萬元）資產的目標後，向公司申請「提前退休」，當包租公過上讓人羨慕的自由生活。然而，這樣的生活僅維持了1年就瓦解。他被自己的自信沖昏了頭，不僅公寓空租、股息縮水，現金也被迫動用，最終不得不打電話向昔日部下低頭求工作。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導真實案例，住在東京都的田中先生（化名）過去設下目標，擁有1億日圓資產就要退休，他從20多歲起就開始投資股票與基金，一步步穩健累積資產，尤其50歲後，他將公司提供的提前退休獎金也投入投資，衝刺最後一哩路。

在一年前他達成1億日圓資產的目標，並從大學畢業後就一直服務的公司提前退休。他擁有現金與存款2000萬日圓（約新台幣403萬元），股票與基金5000萬日圓（約新台幣1007萬元），以及一棟中古公寓3000萬日圓（約新台幣604萬元）。

田中預估靠著這棟公寓的租金收入與股票配息，即便退休，每年能拿到超過400萬日圓（約新台幣81萬元）的被動收入。他的妻子坦言，早在當時就對此計畫感到不安。

退休後的前幾個月，田中形容那是「夢一般的時光」。夫妻出國旅行、平日打高爾夫，當前同事在辦公室裡辛苦工作時，他悠哉過日子，那份優越感讓他非常滿足，但這段天堂般的生活，並沒有持續太久。危機最早出現在退休半年後，他所依賴的不動產收入出現問題。

雖然原本的公寓租客退租還在預期內，卻遲遲無法找到新房客，由於周邊地區不斷興建新穎、離車站近的公寓，使得他那棟已有20年屋齡的公寓失去競爭力。起初只是一間空房，後來接連退租，半年內，8戶就空了4戶，租金收入變成原來的一半不到，即便不斷向仲介公司反映，也只能得到「我們已經在投放廣告了，但可能需要考慮降租」這樣無力的回覆。

更雪上加霜的是，公寓老化問題開始浮現，熱水器壞了、天花板漏水，一筆筆修繕費用以數十萬日圓計，田中只能動用原本不想動的現金資產應急。與此同時，股市也進入下跌期，帳上獲利不斷縮水，配息遠不如預期，原本估計的每年400萬日圓被動收入，最後竟不到200萬日圓（約新台幣40萬元）。

為了填補生活資金缺口，田中開始變賣資產，包括投資信託。這原本是他最想避免的狀況，一旦動用本金，資產縮水的速度就像滾雪球一樣。終於，距離退休還不到一年，田中下定決心重返職場，但56歲的他，已經沒有公司願意提供正職職位。他放下自尊，撥通電話給曾是他部下、如今坐上自己昔日位子的佐藤，他說：「拜託了，我能不能在你們公司再做點事？不用是正職，契約員工也好，甚至打工也可以，時薪計也沒關係。」

一年前才被眾人盛大歡送、成功提早退休，田中先生不禁感嘆：「我真正體會到自己的規劃有多天真，社會現實又有多殘酷，我真的太愚蠢了。」

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