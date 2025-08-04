傳子不傳女？拋棄繼承女多於男 受贈對象男多於女

根據財政部統計，2024年國人遺產拋棄繼承共9.07萬人，女性占54.8%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕國人「傳子不傳女」的傳統觀念仍在。根據財政部統計，2024年國人遺產拋棄繼承共9.07萬人，仍是女多於男，女性有4.97萬人、占54.8%，男性4.1萬人、占45.2%；2024年贈與受贈人數則有28.79萬人，依舊是男多於女，男性有16.71萬人、占58%，遠高於女性的12.08萬人、占42%，但近10年來女性占比逐漸上升，2021年首度突破4成。

根據統計，2024年遺產稅實徵件數1萬2834件、遺產總額約7215億元，扣除免稅額及扣除額後，遺產淨額約3813億元，其中被繼承人男性遺產淨額約2603億元、女性1210億元，男性是女性的2.2倍、較上年略增0.1倍。贈與稅實徵件數則有2萬1892件、贈與總額2785億元，贈與淨額約2239億元，贈與人男性贈與淨額約129億元、女性約940億元，差距1.4倍、與上年相當。

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另外，2024年國人拋棄繼承共9萬733人，仍維持女多於男的情況，男性4萬997人、占45.2%，女性有4萬9746人、占54.8%，近10年女性占比呈緩降趨勢。反觀受贈人數則是男多於女，2024年贈與受贈人數28萬7902人，男性有16萬7076人、占58%，女性12萬826人、占42%，近10年女性占比呈上升趨勢。

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