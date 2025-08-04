晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

傳子不傳女？拋棄繼承女多於男 受贈對象男多於女

2025/08/04 07:30

根據財政部統計，2024年國人遺產拋棄繼承共9.07萬人，女性占54.8%。（記者鄭琪芳攝）根據財政部統計，2024年國人遺產拋棄繼承共9.07萬人，女性占54.8%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕國人「傳子不傳女」的傳統觀念仍在。根據財政部統計，2024年國人遺產拋棄繼承共9.07萬人，仍是女多於男，女性有4.97萬人、占54.8%，男性4.1萬人、占45.2%；2024年贈與受贈人數則有28.79萬人，依舊是男多於女，男性有16.71萬人、占58%，遠高於女性的12.08萬人、占42%，但近10年來女性占比逐漸上升，2021年首度突破4成。

根據統計，2024年遺產稅實徵件數1萬2834件、遺產總額約7215億元，扣除免稅額及扣除額後，遺產淨額約3813億元，其中被繼承人男性遺產淨額約2603億元、女性1210億元，男性是女性的2.2倍、較上年略增0.1倍。贈與稅實徵件數則有2萬1892件、贈與總額2785億元，贈與淨額約2239億元，贈與人男性贈與淨額約129億元、女性約940億元，差距1.4倍、與上年相當。

另外，2024年國人拋棄繼承共9萬733人，仍維持女多於男的情況，男性4萬997人、占45.2%，女性有4萬9746人、占54.8%，近10年女性占比呈緩降趨勢。反觀受贈人數則是男多於女，2024年贈與受贈人數28萬7902人，男性有16萬7076人、占58%，女性12萬826人、占42%，近10年女性占比呈上升趨勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財