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職場大地雷！沃爾瑪高管曝「這類人」沒人想僱用

2025/08/03 21:11

好的人格特質可以提升職場好感度。（示意圖，路透社）好的人格特質可以提升職場好感度。（示意圖，路透社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕好的人格特質通常可以職業生涯加分，如果你常常被常被排擠，升遷總沒份，不妨聽聽沃爾瑪人資主管的意見。沃爾瑪執行副總裁兼人資長莫里斯（Donna Morris）直指，負能量爆棚 （Debbie Downer）的人，沒有企業想僱用。

「Debbie Downer」源自美國喜劇節目《週六夜現場》（Saturday Night Live）中的一個角色，用來形容一個總是持負面態度、抱怨或消極的人，這樣的人往往會影響周圍的氣氛，被認為是令人掃興的人。

「Debbie Downer」 也可能指愛唱反調的人，對別人的想法和目標發表負面意見，或經常成為新項目和新觀點的阻礙者。這可能會使他們難以建立晉升所需的人脈，或者難以讓老闆和經理在新項目中信任他們。

莫里斯告訴CNBC，沒人想僱用Debbie Downer這樣的人，這種人總是消極，總是帶來問題，而不是解決方案。他說，「我喜歡那些能提出問題並給出解決方案建議的人。」

莫里斯強調，這並不意味你應該抱持有害的樂觀主義，面臨困境時假裝一切都很好是不自然的，一直保持快樂也不現實。不過，如果持續出現負面情緒，可能表明你選錯工作或公司。

他認為，成功員工與表現不佳者之間有幾個關鍵特徵，他比較讚賞按時交付預期成果的員工，而且早交付比晚交付好，交付更多比交付更少好。

他還指出，另一個積極的特質是對機會持開放態度，會主動承擔更多工作，或者在提出問題的同時拿出補救措施，或及時尋求幫助，而不是等到事情失控。另外，為了展現團隊合作和自我啟動的態度，他建議員工可以主動提供幫助，例如自願指導新實習生或提出解決上司問題的創意。

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