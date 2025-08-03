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「沒有協議也比爛協議好」 加拿大可能退出與美關稅談判

2025/08/03 19:47

加拿大總理馬克卡尼（右，Mark Carney）稱美國將徵收35%關稅令人失望，並表示加拿大將繼續發展國內外貿易。（路透）加拿大總理馬克卡尼（右，Mark Carney）稱美國將徵收35%關稅令人失望，並表示加拿大將繼續發展國內外貿易。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普以加拿大在非法毒品問題上缺乏合作為由，將對加拿大進口商品的關稅從25%提高至35%，雖然雙方仍在協商中，彭博報導，加拿大官員顧問指出，該國可能退出與美國的談判。此外，加拿大一些商業團體則呼籲政府，「沒有協議也比糟糕的協議好。」

加拿大總理馬克卡尼（Mark Carney）稱美國將徵收35%關稅令人失望，並表示加拿大將繼續發展國內外貿易。加拿大駐美國大使表示，儘管川普決定將對加拿大的關稅提高到35%，但加拿大與美國在貿易方面仍取得很大進展。

同時擔任加拿大與美國首席談判代表的克斯汀希爾曼 （Kirsten Hillman） 表示，本週與川普團隊進行專業且建設性的對話，但他也表示，「最終，對加拿大來說，合適的協議並沒有達成。」

雖然川普最新的關稅看起來令人震驚，但希爾曼表示，重要的是要記住，符合《加拿大-美國-墨西哥貿易協定》的商品也有例外。她說，這使得加拿大比幾乎任何其他國家都處於更有利的地位。

此外，加拿大商業團體焦急地關注與美國的貿易談判，他們不希望美國倉促達成協議，但表示不確定性給他們的成員帶來了壓力。代表加拿大小企業、鋼鐵生產商等的團體於一致呼籲：「沒有協議也比糟糕的協議好。」

加拿大商會主席兼首席執行官坎迪斯·萊恩在一份聲明中表示：「現在再多一點時間就能為北美經濟一體化帶來持久的利益，這是值得等待的。」

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