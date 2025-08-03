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台灣沒入榜！美投資人Q2砸1490億狂掃亞洲房產 這3國是首選

2025/08/03 18:49

新加坡等亞洲地區的房產具有穩定報酬率，吸引美國投資人。示意圖。（歐新社）新加坡等亞洲地區的房產具有穩定報酬率，吸引美國投資人。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據房產顧問公司萊坊（Knight Frank）最新報告，亞太地區第二季跨國房地產投資達121億美元（約台幣3630億），年增50.1%，創2022年第三季以來最高。美國投資人占比高達41%，第二季向該亞太地區注入49.7億美元（約台幣1491億）的資金，年增31%，日本、澳洲、新加坡是首選。

《南華早報》3日報導，由於關稅挑戰迫在眉睫，投資者追逐澳洲、新加坡和日本等市場的收益率和穩定成長，美國對亞太地區房地產的投資第二季年增 31%。

萊坊亞太區研究主管 Christine Li 表示，美國投資者一直活躍於亞太地區，該地區既可以投資新興市場，也可以投資成熟市場，從而實現潛力與穩定性之間的平衡。

他表示，與美國和歐洲相比，某些亞太市場提供更具吸引力的定價和收益率，尤其是在商辦、住宅和資料中心領域。他補充，亞太地區許多央行近期採取降低利率的舉措，與Fed維持利率穩定的舉措形成鮮明對比，此有助於降低借貸成本並提高報酬率。

萊坊表示，澳洲、日本和新加坡是投資首選，因為這些國家的監管透明度和市場流動性，抵銷部分經濟成長放緩等宏觀經濟逆風。

相比之下，中國受到持續的房地產危機和不斷增加的違約風險的拖累，不受青睞。萊坊表示，中國的房地產行業正承受巨大壓力，因為在需求低迷的情況下，資金緊張的開發商難以出售庫存。

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