經濟學人：在錯誤時間放寬對中晶片管制 美國「愚蠢」犯錯

美國川普政府放寬對中國晶片出口的管制，英國經濟學人報導，這項決定是川普在最糟糕的時機做出的嚴重錯誤。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府放寬對中國晶片出口的管制，英國《經濟學人》報導，這項決定是川普在最糟糕的時機做出的嚴重錯誤；美國向其主要地緣政治對手提供任何援助都是「愚蠢的」。

自從中國推出DeepSeek震驚世界以來的6個月內，在人工智慧（AI）領域的進步持續令人矚目。光是在7月份，就有三家實驗室推出了頂級人工智慧模型，匹敵、或甚至在某些情況超越美國的最佳AI模型。

請繼續往下閱讀...

一些美國領先行業領袖表示，高階人工智慧競賽不僅是商業競爭，更是地緣政治競爭：率先實現超級智慧的國家也將享有強大的軍事優勢。

在此背景下，川普政府突然改變主意，不再向中國出口美國世界領先的人工智慧晶片。今年4月，美國政府禁止輝達向中國銷售H20晶片。7月14日，該公司表示已獲準恢復銷售。就在川普總統與輝達執行長黃仁勳在白宮會晤後不久，川普政府態度突然轉變。

儘管中國的人工智慧模型令人印象深刻，但美國的晶片控制顯然是有效的。

當輝達設計H 20以遵守早期的一套規則時，並自4月H 20出口被禁止以來，即使是那些以生產世界一流AI模型的中國實驗室，也無法獲得足夠的運算能力來向付費客戶提供這些模型。中國企業不得不依賴外包託管，並充分利用華為和其他中國硬體公司生產的有限數量的AI晶片。但趨勢似乎很明顯：沒有H 20，中國公司就無法滿足需求。

隨著人工智慧應用的不斷增加，擁有足夠的推理能力將變得越來越重要，這使得出口管制更加強大。簡而言之，美國對H-20出口的禁令阻礙中國在人工智慧領域的進步。對於正與中國進行軍備競賽的美國來說，放棄這項優勢似乎有些「不合常理。」

不過也有其他不同的看法，專家認為讓中國依賴美國技術，將限制中企開發新產品的能力。

川普的人工智慧顧問戴維·薩克斯表示，允許晶片出口將使中國依賴美國的技術生態系統，並阻礙其發展自己的技術生態系統。該觀點認為，中國企業使用輝達晶片越多，華為和其他本土企業開發出商業上可行的替代方案就越困難。美國商務部長表示，他希望中國對美國晶片「上癮」。

然而，考慮到人工智慧競賽的利害關係，中國硬體供應鏈長期強化的風險值得承擔。晶片製造極其複雜，這意味著追趕將需要多年時間。美國應該竭盡全力在短期內贏得這場競賽，即使這意味著它無法在長期內阻礙中國硬體產業的發展。

值得注意的是，在人工智慧的許多因素方面，中國都遠勝美國。中國擁有豐富的人才、數據和資本儲備，以及充足的發電能力。然而，晶片製造卻是它的致命弱點。隨著人工智慧模型讓世界驚嘆，甚至更大的進步即將到來，美國向其主要地緣政治對手提供任何援助都是「愚蠢的。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法