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退休金800萬＋月領5萬年金！7旬翁「忽略1事」晚年淪賣房籌錢

2025/08/03 16:02

日媒以真實案例，點出當代退休生活的現實挑戰，健康問題往往來得突然，因此事先預留相關開支，是不可少的準備。（示意圖，路透）日媒以真實案例，點出當代退休生活的現實挑戰，健康問題往往來得突然，因此事先預留相關開支，是不可少的準備。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化社會加速來臨，越來越多退休族即使擁有不錯的經濟基礎，仍無法預料未來是否會遭遇突如其來的變數，讓人生下半場充滿不確定。日本一名71歲男子，退休時擁有約4000萬日圓資產（約新台幣805萬元），沒有房貸壓力，每月還可領取25萬日圓的年金（約新台幣5萬元），他自認已為退休生活做好充足準備，卻因忽略「健康風險」，短短幾年內陷入財務危機，甚至得賣房籌錢。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，71歲的田中健一先生（化名）過去在中型製造公司擔任幹部，60歲退休後，持續以契約員工身分工作，直到65歲年金開始發放才正式退休。

他在退休時領到2200萬日圓的退休金，加上多年來累積的1800萬日圓存款，合計4000萬日圓的資產。他與妻子兩人每月領取的年金約為25萬日圓，雖然不算富裕，但因為已經還清房貸且擁有房子，生活上並沒有不安。

回顧過去的職場生活，他自評是「平凡無奇」。唯一讓他引以為傲的就是健康，他的健康檢查始終是全項A等級，他不抽菸，飲酒僅限社交場合，作息規律、控制飲食、適度運動，這一切都是他長年堅持的生活方式。夫妻倆一直嚮往著退休後的生活以簡樸為原則，靠年金過活，不動用存款，偶爾為了紀念日出遊或外食，稍微享受一下。退休後的前2年，正如他們預期的那樣，日子平靜且幸福。

然而，人生真正的挑戰卻從一場罕見的疾病開始，就在健一先生將近68歲時，他感受到身體出現細微的異狀，經診斷為一種罕見癌症。雖然有治療方式，但效果最佳的療法屬於尚未納入健保的先進醫療，費用動輒數百萬日圓，原本猶豫的健一先生，最後是在妻子惠子的鼓勵下做出決定，費用高達800萬日圓（約新台幣161萬元），雖成功控制病情，卻也重挫原本穩健的財務狀況。

然而，接踵而來的是妻子的健康也急遽惡化，他的妻子惠子小姐一開始只是偶爾忘記事情，沒想到快速進展成阿茲海默症，健一先生最終無奈決定讓惠子入住安養機構。由於他希望妻子能在更舒適的環境中度過餘生，因此選擇了設施完善、服務周到的高級私人機構，然而這個選擇的代價不小，光是入住金就接近1000萬日圓（約新台幣201萬元），每月費用更可能超過25萬日圓。

健一為了因應沉重支出，甚至賣掉房子，搬進每月租金約5萬日圓（約新台幣1萬元）的小公寓。過去他曾擁有的4000萬日圓資產，因自身的醫療費與妻子的照護支出大幅減少，最近的惠子，也已完全認不得他。這段真實案例正好反映出當代退休生活的現實挑戰，健康問題往往來得突然，因此事先預留相關開支，是不可少的準備。此外，老後會出現的問題，不見得只發生一次，有時甚至會改變整個生活規劃。

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