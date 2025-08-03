20％關稅還能降？專家預言台灣及印度可能8/7前與美達成協議

川普新關稅政策即將在8月7日生效。行政院副院長鄭麗君3日清晨返台稱，台美關稅談判還要繼續進行，將爭取更好的稅率。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國於台灣時間8月1日清晨公布台灣對等關稅稅率從32%下修至20%，總統賴清德表示，這只是「暫時性稅率」。行政院副院長鄭麗君3日清晨返台稱，台美關稅談判還要繼續進行，我們會繼續努力，爭取更好的稅率。專家認為，川普新關稅將在8/7日生效，除了台灣或印度等會在緩衝期內達成協議的部分經濟體，川普最新版的關稅政策應該不會大幅調整。

根據中央社報導，行政院副院長鄭麗君與談判團隊近日在華府就美國新對等關稅稅率進行新一輪實體談判後，鄭麗君3日清晨返台表示，談判還要繼續進行，我們會繼續努力，爭取更好的稅率。

請繼續往下閱讀...

甫卸任駐歐盟代表的李淳1日接受本報訪問時也指出，所有經貿談判雙方都具有「保密義務」，以避免雙方國家利益進行專業談判時，不受到彼此利害關係方的干擾，讓談判的可確定性提高。目前台美雙方尚未「草簽（initial signature）」，最終稅率仍有談判調整空間，這段期間正是最關鍵的時刻，應堅持走完最後1哩路，以免損傷台美互信。

外國專家認為，因為川普想擺脫被嘲諷「TACO」（指川普總是臨陣軟腳龜縮），這回新關稅不會只是說說而已。艾維克顧問公司（Evercore ISI）公共政策分析師艾克斯（Matthew Aks）表示，除了台灣與印度等經濟體可能在8月7日新關稅生效前還有調整空間外，預期川普最新版的關稅政策不會有大幅轉變。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法