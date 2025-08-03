立院明審AI基本法草案 藍委：應由國科會主導

立法院教育及文化委員會明（4日）續審「人工智慧基本法草案」，國民黨教育及文化委員會召委葛如鈞受訪指出，此法應改由國科會主導，而非數發部。（圖由葛如鈞國會辦公室提供）

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院教育及文化委員會明（4日）續審「人工智慧基本法草案」，國民黨教育及文化委員會召委葛如鈞受訪指出，日本5月28日通過「AI推動法」，是日本首部人工智慧專法，歐盟的人工智慧法也於本月上路，台灣還在原地踏步；而日本政府為統籌AI政策，設立人工智慧戰略本部，由首相擔任本部長，台灣的AI基本法竟然只想要由數發部這個小小的單位來執行。

葛如鈞認為，考量數發部的法制量能一再為各界所詬病，恐無法提出一部完整的「人工智慧基本法」並因應後續訂定子法的需求，國民黨團曾多次呼籲，既然去年10月國科會曾提出部會版本，行政院應該思考讓「人工智慧基本法」重新回歸由主導科研、創新，並同時兼任橫向整合政委工作的國科會主導，才不負AI內閣、行動內閣的稱呼。

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葛如鈞表示，自行政院2月底將法案交由數發部主責後，立院已給予充分時間與空間協調準備，從6月延審至7月，原意為幫助部會完善內容、提出完整版本，卻換來數發部對於國會決議的不尊重，他強調：「這不是『你不送，我不審』，而是『根本沒內容，無從審起』。」立法院無法替行政怠惰背書，責任不應轉嫁國會。

葛如鈞說，面對世界各國如歐盟、韓國與日本等都已提出相關法制，並且大步向AI領域邁進，我國早在2018年賴清德擔任行政院長時，就提出「台灣AI行動計畫」，如今七年過去，台灣的「人工智慧基本法」還在原地踏步，葛如鈞沉重地表示：「AI發展日新月異，台灣不能再空轉下去。我們還有多少個七年可以等待？」

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