台灣真的降價了！美中關稅戰櫻桃出現甜甜價

由於中國對美國課徵高關稅，美國櫻桃轉向越南及香港等地，價格大幅下滑，台灣也跟進降價了。（讀者提供）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中關稅戰雖暫時休兵，中國對美國櫻桃所課徵的進口關稅仍高達58%左右，造成美國櫻桃改輸往越南、香港等地，其中輸往越南價格比往年跌了5成；輸往香港的櫻桃也殺到20年新低，台灣也跟進降價了。特別是消費者最有感的零售價，無論是較高等級或一般等級的櫻桃降價幅度都非常顯著，甚至比三週前跌了近3成。一位消費者說，以往都買不下手，現在真的有感降價。

根據美國農業部數據，由於今年天氣條件良好，2025年櫻桃產量比2024年增加8%左右，當地6月及7月的批發價跌了10-15%，議價空間加大。加上美中貿易戰緣故，中國對美國櫻桃課徵高額關稅，使得美國櫻桃轉向越南及香港等地，價格大幅下降，引起消費者搶買。

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台灣也跟進降價了，根據本報實際走訪發現，週日（8月3日）的菜市場滿滿人潮，許多婆婆媽媽擠在水果攤前買櫻桃，一看價格果然跟幾週前差很多。

以空運櫻桃來說，一般櫻桃價格殺到每台斤（600公克）160元至180元，較高等級每台斤約300元，一公斤裝售價約500元。

鄭姓水果商說，美國櫻桃降價主要是關稅問題及海運櫻桃抵達台灣，所以價格下滑，以往較高等級的櫻桃1公斤裝要價700元以上，現在則是賣500元，降了28%以上，一般櫻桃也有降價。

另一位水果攤商也表示，三週前，一般等級的美國櫻桃，每台斤約250元，現在賣180元。以此推算，降幅約28%，也是逼近3成。

一位消費者說，往年櫻桃價格偏高，真的買不下手，現在有感降價，買點給家人吃。

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