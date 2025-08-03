醫美退稅沒了！南韓10％優惠政策喊卡 外國人明年手術變貴

明年開始，前往南韓接受醫美服務的外國旅客，將無法再申請10%的退稅。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓醫美一直深受民眾喜愛，為推動旅遊業發展，該國政府更積極推廣「醫療觀光」政策，外國旅客前往南韓接受醫美，出境時還可享有10%的增值稅退稅。然而，據南韓媒體報導，南韓當局於7月31日敲定稅制改革方案，從明年開始，前往南韓接受醫美服務的外國旅客，將無法再申請10%的退稅。

韓媒《NEWSIS》報導，南韓政府於7月31日舉行「稅制發展審議委員會」，並審議通過包含上述內容的《2025年稅制改革方案》，赴韓做醫美10%退稅優惠到今年12月31日止。

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報導指出，政府決定將「針對外國觀光客接受整形醫療服務後的增值稅退稅特例」適用期限，設定為今年12月31日終止。這項制度的核心，是針對訪韓外國人在特定醫療機構接受美容或整形醫療服務後，允許退還已繳納的增值稅，據估計，每位外國人可退還的金額依療程不同約落在10萬至20萬韓元之間（約新台幣1986元至3973元之間）。

這項政策自2016年4月起實施，旨在促進與韓流密切相關的醫療觀光產業，吸引高附加價值消費，該制度為推廣韓流產業之一的「醫療觀光」，不只醫美手術，像是牙齒美白、治療青春痘皆適用該退稅優惠。不過，政府認為這項制度已經達成其初衷，尤其外國醫療觀光客持續成長，因此決定不再延長適用期限，將於今年12月31日正式結束。

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