無人機非紅供應鏈 彰化業者「彎道超車」搶到東歐訂單！

彰化市表揚模範父親，市公所特別展示業者捐贈的無人機，強調商機無限。（彰化市公所提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全球無人載具產業快速崛起，台灣也看好無人機市場，彰化市長林世賢表示，在非紅供應鏈受惠下，彰化縣傳產業者「彎道超車」切入供應鏈，並成功爭取外銷到東歐訂單。

林世賢指出，為讓傳統產業可以投入新興、高毛利的無人載具產業，市公所今年舉辦2場無人機崛起的論壇，同步建立起整合平台，如今已看見成效，有來自新竹無人機業者，透過平台找到彰化業者，完成關鍵的非紅供應鏈，第一筆訂單為1000台無人機，一旦過關可望再接10萬以上大筆訂單。

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彰化市公所今年舉辦兩場無人機論壇，建立整合平台已成功為彰化傳產切入無人機供應鏈。（彰化市公所提供）

林世賢強調，近日又有幾家台灣大型無人機系統商來到彰化，希望由市公所打建構的整合平台，讓彰化傳產業者的技術實力不只被看見，正式搭上無人機產業的供應鏈列車，讓彰化傳產不只是代工，而是切入無人機產業的核心技術。

目前有新竹業者捐贈3部、總價3萬美金無人機給彰化市公所，林世賢今天（3日）在模範父親表揚大會現場展示，林世賢表示，無人機讓彰化傳產「彎道超車」，搭上地方經濟升級的最佳機會，讓「彰化製造」成為「台灣製造」的最大功臣。

彰化市表揚模範父親，彰化市長林世賢展示業者捐贈的無人機。（記者劉曉欣攝）

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