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李嘉誠加速低價拋售中國資產 傳清水灣老宅也要賣

2025/08/03 14:17

李嘉誠加速拋售中國資產。（路透）李嘉誠加速拋售中國資產。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠正加速拋售在中國資產。外媒報導，李嘉誠家族控制的長江實業近來透過和記黃埔地產，在粵港澳大灣區低價甩賣400套房，甚至還傳出李嘉誠連其位於香港深水灣的老宅也要賣。消息一出，引發外界關注。

綜合媒體報導，日前，長江實業透過旗下和記黃埔地產在粵港澳大灣區一次性釋出逾400套住宅，低價拋售。上述房產分布於惠州（瀧珀花園項目）、中山（瀧珀花園項目）、廣州（逸翠莊園項目）與東莞（海逸豪庭項目）4地。

其中惠州、東莞部分房型降價幅度超過5成，總價低至人民幣40萬（約台幣164.96萬元）即可入手。消息一出，吸引大批香港民眾北上看屋、搶購。

不僅如此，近日網上還流傳著一則未經官方證實的消息，指李嘉誠計畫以50億港幣（約新台幣189.23億元）拋售其位於香港深水灣79號的老宅。報導指出，若消息屬實，這將是李嘉誠家族在港資產調整的重大動作。

李嘉誠上述拋售之舉，引發中國網友熱議，有網友表示，「低價拋售400套，這操作太眼熟，李嘉誠不會又準備腳底抹油，重演當年撤資那一出吧？」、「全面退出中國做準備」、「不跑路的話，就只能等被清算了」、「一個有錢人甚麼情況下會賣祖宅？那就是永遠不準備回來了」等。

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