晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

新案鳥籠化》低總價成銷售關鍵字 造成坪數越來越小

2025/08/04 07:00

五大都會區新案單戶規劃總價以1千萬至2千萬元的占比最高。（記者徐義平攝）五大都會區新案單戶規劃總價以1千萬至2千萬元的占比最高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕低總價仍是建商推案關鍵字，根據最新發布的第二季國泰房地產指數，六都、新竹縣市中，除台北市、台南市以外，其它五大都會區新案單戶規劃總價以1千萬至2千萬元的占比最高，其中新北市、桃園市以及高雄市均為6成起跳，又以高雄市最高、高達89.2%，也就是每10戶新案就近9戶總價落在1千萬至2千萬元間。

而台南市主力總價帶則落在1千萬元以內、占比約63.6%，台北市則落在1500萬至3千萬元間、占比約36%。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，低總價成推案主流，主因鎖定首購族，一來是可以避免信用管制，再來則是還有房貸利息補貼，較符合目前價格盤整期的風險考量。

再觀察各總價帶的銷售率，其中桃園市、新竹縣市則以總價1千萬元以內的銷售率最高，而台北市則以1500萬元以內，新北市、高雄市則以總價1千萬至2千萬元間銷售率最高，反觀台中市則以總價3千萬元以上的銷售率最高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去雙北市則是因為房價上漲，有些購屋民眾要靠父母幫忙出頭期款，而這波大台北以外的房價飆漲後，預期其它都會區也會出現類似情形，不過現階段若是新案總價控制得宜，仍是有機會慢慢賣，但整體買氣仍是遲鈍。

小標：房價飆漲需要父母支助才買得起房

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，由於中、高總價市場遭到央行限貸令擊殺，中、大坪數房型銷售不易，大多數建商轉而競相推低總價房型，若再搭配低首付、工程期零付款方案則更有利於銷售，使得低總價小宅大行其道，連帶影響到房屋格局，早年常見的飯廳多已消失，不占空間的一字型廚房櫃成為主流，不必做防火區劃的開放式廚房與IH爐逐漸成為標配，都是小宅化的常見後遺症。＃

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財