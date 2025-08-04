新案鳥籠化》低總價成銷售關鍵字 造成坪數越來越小

五大都會區新案單戶規劃總價以1千萬至2千萬元的占比最高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕低總價仍是建商推案關鍵字，根據最新發布的第二季國泰房地產指數，六都、新竹縣市中，除台北市、台南市以外，其它五大都會區新案單戶規劃總價以1千萬至2千萬元的占比最高，其中新北市、桃園市以及高雄市均為6成起跳，又以高雄市最高、高達89.2%，也就是每10戶新案就近9戶總價落在1千萬至2千萬元間。

而台南市主力總價帶則落在1千萬元以內、占比約63.6%，台北市則落在1500萬至3千萬元間、占比約36%。

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高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，低總價成推案主流，主因鎖定首購族，一來是可以避免信用管制，再來則是還有房貸利息補貼，較符合目前價格盤整期的風險考量。

再觀察各總價帶的銷售率，其中桃園市、新竹縣市則以總價1千萬元以內的銷售率最高，而台北市則以1500萬元以內，新北市、高雄市則以總價1千萬至2千萬元間銷售率最高，反觀台中市則以總價3千萬元以上的銷售率最高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去雙北市則是因為房價上漲，有些購屋民眾要靠父母幫忙出頭期款，而這波大台北以外的房價飆漲後，預期其它都會區也會出現類似情形，不過現階段若是新案總價控制得宜，仍是有機會慢慢賣，但整體買氣仍是遲鈍。

小標：房價飆漲需要父母支助才買得起房

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，由於中、高總價市場遭到央行限貸令擊殺，中、大坪數房型銷售不易，大多數建商轉而競相推低總價房型，若再搭配低首付、工程期零付款方案則更有利於銷售，使得低總價小宅大行其道，連帶影響到房屋格局，早年常見的飯廳多已消失，不占空間的一字型廚房櫃成為主流，不必做防火區劃的開放式廚房與IH爐逐漸成為標配，都是小宅化的常見後遺症。＃

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