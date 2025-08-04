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新案鳥籠化》三都新案20至30坪占比逾6成 專家憂恐買得起卻不好住

2025/08/04 07:00

第二季新北市、桃園市、台南市新推建案中，規劃20至30坪戶別占比均超過6成。（記者徐義平攝）第二季新北市、桃園市、台南市新推建案中，規劃20至30坪戶別占比均超過6成。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國新建案單戶坪數越蓋越小，尤其第二季新北市、桃園市、台南市新推建案中，規劃20至30坪戶別占比均超過6成，又以新北市最高、達72%，也就是說第二季新北市新案規劃，每10戶就有7.2戶是20至30坪的小宅。

根據最新發布的第二季國泰房地產指數，六都加新竹縣市，新建案規劃超過60坪的戶別占比，其中新北市、台中市、高雄市均不到1%，也就是100戶連1戶都不到。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，全台新建案走向「總價市場」，建商主推有利銷售總價帶的小坪數房型，因此「越蓋越小」便成最大公約數。新屋越來越小並不健康，可能會導致居住品質變差，雖然目前房市民眾看似仍「買得起」但其實「住不好」。

至於，台北市新建案規劃坪數，20坪以下、20至30坪以及30至40坪等三類坪均分布，均接近3成，新竹縣市新案則以40至50坪占比最高、約56.9%，而台中市、高雄市則以單戶30至40坪占比最高，分別約68.3%、84.2%。

再觀察七大都會區新案各類坪數規劃的銷售率趨勢，其中新北市、新竹縣市以不到20坪的銷售率最高，而台北市、台中市以及高雄市則以30至40坪的銷售率最高，反觀台南市則以20至30坪的銷售率最高。

小標：小宅銷售率高

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，大台北以外區域房價大漲，為讓總價仍能維持民眾可負擔範圍，只能複製過去雙北市小宅化經驗，控制總價，甚至搭配較優惠付款方式。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，小宅化除家戶人數減少，對面積、房數需求縮減之外，另外還有房價與負擔能力成長速度的落差過大。根據主計總處平均每人所得近10年累積漲幅為54.16%，但信義房價指數漲了58.8%，代表新建案的國泰房價指數更漲75.4%，顯示新建案行情走勢遠高於所得，因此同樣預算，想買新屋就得降低坪數，而且越晚買就越貴、越小的趨勢難逃。＃

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