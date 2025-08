CoWoP工藝可望取代CoWoS? 郭明錤這樣看

近來市場傳出輝達正在研發新的封裝技術CoWoP(Chip on Wafer on PCB),在未來可能會取代CoWoS。(示意圖,彭博)

〔財經頻道/綜合報導〕近來市場傳出輝達(Nvidia)正在研發新的封裝技術(Chip on Wafer on PCB),在未來可能會取代CoWoS(Chip on Wafer on Substrate),引發市場關注。對此,天風國際證券分析師郭明錤表示看法,稱在沒有具體的實際測試結果前,CoWoP要在2028年量產並用於Rubin Ultra是很樂觀的預期,並指台積電有另一個次世代封裝技術CoPoS,也預計在2028後量產,郭明錤認為從商業化的角度來看,CoPoS的優先順序理應高於CoWoP。

郭明錤日前在社交平台X發文指出,CoWoP是近期AI伺服器產業的焦點,這是好技術並值得持續關注,但也不能忽略量產/商業化的高度不確定性與挑戰。鑒於網路上已經有很多關於技術優勢與製造挑戰的分析,郭明錤從另外2個角度來分析,分別如下。

第一,用美國科技巨頭「蘋果(Apple)」例子來對比

郭明錤稱,根據臻鼎的年報,可推論蘋果至少從2013年就開始投入SLP研發,至2017年才開始量產並用於新款iPhone (X、8與8 Plus)。這4年內,蘋果、材料商、製造商、與設備商合作,共同解決研發與量產問題,這不只是單一技術開發,而是整個產業生態升級。 現在的PCB產業技術當然遠勝10年前,但輝達對技術與供應鏈的掌控能力不見得勝過10年前那時的蘋果,且CoWoP要導入SLP的挑戰也遠勝iPhone案例,郭明錤認為,粗略看,前者是後者約萬倍的系統功耗、一半以下的線寬線距、3倍以上的層數、百倍的面積。

因此,郭明錤認為,在沒有具體的實際測試結果前,CoWoP要在2028年量產並用於Rubin Ultra是很樂觀的預期。

2. CoWoP與CoPoS同時量產與商業化的挑戰艱鉅

郭明錤指出,台積電有另一個次世代封裝技術CoPoS(Chip-on-Substrate) ,也預計在2028後量產。CoWoP在理論上可以改善傳輸效率並簡化供應鏈,但CoPoS要解決的是很實際的生產效率問題。因此從商業化的角度,CoPoS的優先順序理應高於CoWoP,而在實務上,要在1年內同時導入2個重大創新但未經實證的技術之風險是相當高的,這也是CoWoP要在2028年量產的另一挑戰。

