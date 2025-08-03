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美國對等關稅衝擊 法人看四大傳產首當其衝

2025/08/03 08:51

對等關稅20%衝擊，法人看四大傳產身處「海嘯第一排」。（擷取自元大投顧）對等關稅20%衝擊，法人看四大傳產身處「海嘯第一排」。（擷取自元大投顧）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國宣布台灣對等關稅為20%，在半導體產業稅率尚未宣判前，到底哪些產業先受害?經濟部點名工具機、模具、塑膠製品、電子材料受害，法人則點名，成衣與製鞋、工具機、重電、窗簾四大產業輸美受害較深，預估影響獲利約1-5%，整體而言，對於台灣出口至美國的產業營運不利。

第一、成衣及製鞋產業。法人估計，台灣成衣及製鞋供應鏈已配合客戶啟動產地移轉，台灣廠商在關稅稅率較低的越南及印尼合計產能已達60-90%不等，台灣廠商需配合客戶分攤關稅，目前分攤比重約15-25%不等（其他由品牌廠自行吸收），影響獲利約1-5%。

第二、工具機產業。自動化與工具機產業輸美比重極低，影響小。法人分析，僅鈞興-KY（4571）因手動工具機、園林工具機客戶均為美國大廠，關稅影響較大，估關稅由終端消費者、客戶、零組件廠商各分擔1/3，估影響鈞興-KY獲利4%，至於迅得（6438）、上銀（2049）輸美占比在個位數，影響獲利僅1%

第三、重電產業。華城（1519）目前銷美比重為50%，生產基地高度集中於台灣，客戶負擔70%的關稅，預計台灣對等關稅20%，影響獲利約3%。

第四、窗簾產業。億豐（8464）40%為美國客製化窗簾業務，須直接面對美國針對中製產品關稅規範，公司積極布局墨西哥廠（符合美墨加協定的零關稅待遇），上半年更對美國客製化窗簾調漲10%以上，確保獲利不受影響。

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