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川普關稅大棒 經濟學家：美國未必是贏家

2025/08/03 06:40

美國總統川普宣布對巴西進口商品課徵50％關稅，主因是對巴西前總統波索納洛據稱遭到政治迫害不滿。圖為巴西民眾1日在美國駐聖保羅領事館附近抗議川普。（法新社）美國總統川普宣布對巴西進口商品課徵50％關稅，主因是對巴西前總統波索納洛據稱遭到政治迫害不滿。圖為巴西民眾1日在美國駐聖保羅領事館附近抗議川普。（法新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普的關稅攻勢，讓許多國家淪為輸家—從寮國、阿爾及利亞等貧窮小國，到加拿大、瑞士等美國富有的貿易夥伴，現在都面臨高額關稅。

美聯社2日報導，最接近贏家的，或許是那些屈服於川普要求、避免遭受更嚴重打擊的國家。但從長遠來看，是否有人能真正獲勝仍未可知，即使是美國這個川普保護主義政策的預定受益者，也未必例外。

紐約法學院國際法中心聯合主任阿普頓（Barry Appleton）指出，「在許多層面上，大家都是輸家。」

川普重返白宮才剛滿半年，舊有的全球經濟秩序已被他破壞殆盡。以往建立在共識與規則上的體系已不復存在，取而代之的是由川普本人訂下規則的制度，利用美國龐大的經濟力量，懲罰那些不願簽署協議的國家，並向願意低頭的國家榨取重大讓步。

曾任世界貿易組織（WTO）副秘書長的「皮特森國際經濟研究所」（Peterson Institute for International Economics）客座學者沃爾夫（Alan Wolff）認為，「最大的贏家是川普本人」，「他打賭，憑藉威脅就能把其他國家拉上談判桌，而他成功了，而且是戲劇性地成功。」

4月2日，川普援引1977年的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），宣告貿易逆差構成國家緊急狀態，將對與美國存在貿易逆差的國家進口商品，徵收最高50％的對等關稅，並對幾乎所有其他國家徵收10％的基準關稅。

川普在前述所謂的「解放日」宣布關稅政策後，因金融市場大幅動盪而暫時退讓，並將對等關稅暫緩90天，以給予各國談判機會。

最終，一些國家屈服於川普要求，同意支付4個月前仍令人難以置信的高額關稅，以換取繼續進入美國市場的資格。即使美國連續19年對英國保持貿易順差，而非逆差，華府仍要求倫敦讓步。

即使若干國家尚未達成協議，且稅率比4月宣布的條件有所下降，但仍遠高於川普上任之前。例如，安哥拉的關稅雖然從32％降至15％，但在2022年時還不到1.5％。而台灣的關稅雖然從32％降至20％，衝擊仍然存在。

川普也同意將非洲南部小國賴索托的關稅，從4月宣布的50％降至15％，但對當地經濟造成的傷害，恐怕已難以挽回。

不願屈服的國家，以及以其他方式激怒川普的國家，則遭受更嚴厲的打擊，即使部分貧窮國家也未能倖免。

寮國的人均經濟產值僅約2100美元，阿爾及利亞為5600美元，但寮國仍被課徵40％關稅，阿爾及利亞則為30％。

儘管自2007年以來，美國每年對巴西出口金額都超過自巴西進口，川普仍宣布對巴西課徵50％關稅，主因是他指控巴西當局對前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政治迫害。

美國長期盟友加拿大也被課徵35％關稅，部分原因是加國宣布將承認巴勒斯坦國，引發川普不滿。

川普宣稱關稅是向外國徵稅，但實際上支付的是美國進口商，而他們將試圖提高價格，將成本轉嫁給消費者。高盛經濟學家指出，海外出口商僅吸收約5分之1的關稅成本，大部分負擔將落在美國企業與消費者身上。

耶魯大學「預算實驗室」（Budget Lab）估計，川普的貿易戰已將美國平均關稅，從2025年初的2.5％，推升至目前的18.3％，創1934年以來新高，每戶家庭將因此增加2400美元（約7.1萬台幣）的額外成本。

沃爾夫說：「美國消費者是最大的輸家。」

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