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習近平大吹「新三樣」已倒一樣 太陽能5龍頭慘賠1.8兆

2025/08/03 06:09

中國太陽能產業產能過剩，價格雪崩，自2024年以來已有超過40家太陽能企業退市、破產或被併購。（美聯社）中國太陽能產業產能過剩，價格雪崩，自2024年以來已有超過40家太陽能企業退市、破產或被併購。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》8月1日報導，中國最大太陽能企業2024年悄悄裁員近三分之一，反映出中國「新三樣」成長引擎之一的太陽能行業，正深陷產能過剩、價格暴跌與巨額虧損的3重困境。

這波裁員凸顯出中國多個產業正深陷激烈的價格戰，包括太陽能與電動車行業，這些產業長期苦於產能過剩與需求不振。全球每年生產的太陽能板數量約為實際需求的2倍，且絕大多數由中國企業製造。

根據《路透》對公開文件的統計，隆基綠能（Longi Green Energy）、天合光能（Trina Solar）、晶科能源（Jinko Solar）、晶澳科技（JA Solar）與通威股份（Tongwei）等5家太陽能龍頭企業，2024年合計裁員約8.7萬人，占總員工數的31%。

分析師指出，這些尚未對外公布的裁員數據，可能包括主動裁撤與自然流失，與太陽能企業普遍縮減薪資、削減工時有關，目的是控制虧損。裁員在中國屬政治敏感議題，北京當局一向將穩就業視為維穩核心。除了隆基綠能曾承認裁員5%，其餘太陽能企業均未公開說明或回應《路透》提問。

晨星公司（Morningstar）分析師Cheng Wang表示：「太陽能產業自2023年底以來已進入下行週期，2024年情況更惡化，2025年看起來仍未見好轉。」根據中國光伏行業協會今年7月的簡報，自2024年以來已有超過40家太陽能企業退市、破產或被併購。

從2020年到2023年，中國太陽能製造商大舉擴建新廠，這波投資潮得益於北京當局從房地產撤資後，將資源傾向所謂的「新三樣」——太陽能板、電動車與電池。

但這場擴產狂潮引發價格暴跌與激烈競爭。美國政府也對中國企業在東南亞設廠生產的太陽能產品加徵新關稅，進一步擠壓中企的利潤。2023年中國太陽能行業的整體虧損金額高達600億美元（新台幣1.8兆元）。

目前還不清楚中國太陽能企業今年是否繼續裁員，但跡象顯示北京當局正準備出手整頓產能。中國一名太陽能企業董事表示，今年以來所有新產能項目都需先取得中國發改委（NDRC）的口頭同意。

儘管北京當局看似收緊態度，但分析師指出，地方政府可能消極配合，因官員政績仍以就業與GDP（國內生產總值）成長為核心指標，不願輕易犧牲本地龍頭企業。

天合光能董事長高紀凡在6月業界的會議上坦言，儘管中國發改委早在今年2月即呼籲暫停新產能項目，但多數新廠仍持續上馬，凸顯去產能壓力與地方落實難度。

傑富瑞（Jefferies）分析師Alan Lau估計，只有淘汰20%至30%的產能後，中國太陽能企業才可能恢復獲利。他說：「中國的產能過剩問題不只出現在太陽能，也同樣存在於鋼鐵、水泥等行業，但我們從未見過一個產業的全體企業連續1年半陷入現金虧損狀態。」

Lau強調，儘管中國太陽能產業僅相當於房地產業的十分之一，但其虧損規模已與房地產危機不相上下，「這種情況極不尋常，也極不正常」。

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