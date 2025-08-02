對等關稅還未上路美經濟已降速 升高停滯性通膨風險

川普的政策衝擊已開始浮現。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕雖然美國總統川普承諾創造經濟的「黃金年代」，但過去一週陸續出爐的數據卻顯示其政策的衝擊已浮現，美國通膨開始上升、成長放緩、新增就業疲軟，美國經濟降速是千真萬確的事情。

美聯社報導，近期的經濟數據顯示，如果相關狀況持續下去，美國經濟前景堪憂。

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8月1日的就業報告顯示，自川普4月宣佈新關稅以來，美國雇主已裁減3.7萬份製造業工作，削弱白宮先前宣稱的製造業復甦的論點。

其次，過去3個月新增就業人口暴跌，7月僅增7.3萬人、6月1.4萬人、5月1.9萬人，較先前公佈的數據，5、6月的新增就業共減少25.8萬人，而去年平均每月新增16.8萬就業人口。

7月31日的通膨報告顯示，6月個人消費支出物價指數（PCE）年增2.6%，自4月的2.2%上升，大幅依賴進口的品項，比如家電、家具、玩具與遊戲機的價格從5月至6月暴漲。

7月30日的國內生產總值（GDP）報告顯示，今年上半年GDP年增不及1.3%，較去年同期的2.8%大幅下滑。

專研究業趨勢的Burning Glass Institute高級研究員伯格（Guy Berger）指出，「經濟只是艱難前行，雖然失業率沒有大幅上升，但增加的就業非常少，經濟成長非常緩慢」。數據顯示7月失業率從6月的4.1％上升至4.2％。

路透報導，雖然最新的對等關稅尚未生效，但10％普遍關稅已開始推升通膨，升高經濟可能陷入低成長、高物價的「停滯性通膨」（stagflation）危險，這將使聯準會（Fed）的處境艱難。今年第2季，美國的內需以2.5年來最慢速度增加。

財經研究機構FWDBONDS首席經濟學家拉普基（Chris Rupkey）說，「川普非傳統的經濟議程與政策或許開始對勞動市場造成衝擊，聯準會9月降息的可能性更大」。

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