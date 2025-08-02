晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

大摩：三星4900億特斯拉大單 僅衝擊台積電1％營收

2025/08/02 21:36

大摩認為三星與特斯拉的交易，幾乎無損台積電市占率與營收。（路透）大摩認為三星與特斯拉的交易，幾乎無損台積電市占率與營收。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國科技媒體《Wccftech》報導，投資銀行摩根士丹利（大摩）認為，特斯拉與三星達成的165億美元（4907億台幣）交易不太可能對台積電造成傷害，充其量僅衝擊台積電1%營收。

三星陷入困境的晶片製造業務在上月與特斯拉簽訂合約，為其電動車及機器人生產新一代人工智慧（AI）晶片後，注入了活力。透過該交易，三星將在其德州奧斯汀廠生產特斯拉所需的晶片，特斯拉執行長馬斯克表示，他將監督晶片的生產。

儘管三星是台積電之外，唯一能提供尖端晶片製造技術的晶片代工廠，但其市占率遠落後台積電，居於第二。

根據該交易，三星將以2奈米製程技術生產特斯拉下一代A16晶片。台積電目前以3奈米製程生產A15晶片。雖然這兩家公司預定2025年實現2奈米量產，但在依賴2奈米製程生產更高功率晶片，比如特斯拉處理器之前，都在等待新技術使製程更加成熟。

三星將在2027年生產A16晶片，而台積電A15晶片預定於2026年1月推出，雖然三星確實贏得特斯拉新一代晶片的訂單，然而摩根士丹利認為，該交易對台積電市占率的流失微乎其微，對台積電也僅造成1%的營收損失。同時，台積電也將持續供應特斯拉以及馬斯克的AI公司xAI晶片。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財