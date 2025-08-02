大摩：三星4900億特斯拉大單 僅衝擊台積電1％營收

大摩認為三星與特斯拉的交易，幾乎無損台積電市占率與營收。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國科技媒體《Wccftech》報導，投資銀行摩根士丹利（大摩）認為，特斯拉與三星達成的165億美元（4907億台幣）交易不太可能對台積電造成傷害，充其量僅衝擊台積電1%營收。

三星陷入困境的晶片製造業務在上月與特斯拉簽訂合約，為其電動車及機器人生產新一代人工智慧（AI）晶片後，注入了活力。透過該交易，三星將在其德州奧斯汀廠生產特斯拉所需的晶片，特斯拉執行長馬斯克表示，他將監督晶片的生產。

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儘管三星是台積電之外，唯一能提供尖端晶片製造技術的晶片代工廠，但其市占率遠落後台積電，居於第二。

根據該交易，三星將以2奈米製程技術生產特斯拉下一代A16晶片。台積電目前以3奈米製程生產A15晶片。雖然這兩家公司預定2025年實現2奈米量產，但在依賴2奈米製程生產更高功率晶片，比如特斯拉處理器之前，都在等待新技術使製程更加成熟。

三星將在2027年生產A16晶片，而台積電A15晶片預定於2026年1月推出，雖然三星確實贏得特斯拉新一代晶片的訂單，然而摩根士丹利認為，該交易對台積電市占率的流失微乎其微，對台積電也僅造成1%的營收損失。同時，台積電也將持續供應特斯拉以及馬斯克的AI公司xAI晶片。

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