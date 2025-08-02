晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

迴力鏢？中國華為晶片技術遭竊14人被判刑

2025/08/02 21:30

中國華為晶片技術遭竊，多人被判刑。（路透，本報合成）中國華為晶片技術遭竊，多人被判刑。（路透，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國商業間諜偷遍全球，荷媒曾踢爆，ASML前中籍員工竊取商業機密，交給華為；南韓SK海力士前中籍職員，在離職前影印3000多張涉及降低半導體不良率的核心技術，並將其洩露給華為遭南韓逮捕；今年5月再爆一名SK 海力士前員工因涉嫌將先進封裝技術非法轉移至華為旗下IC設計公司海思遭起訴。如今，華為也爆出技術被竊事件，14名華為前員工因涉嫌竊取海思的晶片技術並在外創業，遭判刑。

中國竊取商業機密層出不窮，SK海力士今年5月就爆出，1名韓籍金某曾在SK海力士任職，2022年應徵華為海思時，違規存取並盜用公司內部數據，拍攝超過1萬1000張機密文件照片。金某還向兩家中國企業提交包含SK海力士營業機密內容的簡歷。

首爾中央地方檢察廳情報技術犯罪調查部，以涉嫌違反《關於防止洩露並保護產業技術的法律》等為由，逮捕並起訴SK海力士前韓籍員工金某。

這並非SK海力士員工首次因跳槽華為而盜竊智慧財產權。去年，另一名員工因攜帶4000份機密文件至華為，被判處18個月有期徒刑並罰款。

ASML也是苦主，ASML 於2023年透露，中國一名前員工竊取技術資料，該違規行為可能違反某些出口管制，雖對業務並無重大影響，但已通報給政府當局，並增加補救措施。

美國科技網站《Tom's Hardware》也披露這起竊密案始末，指稱這名中國籍員工先在ASML工作，掌握ASML一些商業機密，並於2022年離職，投奔華為，最後將所竊取的ASML機密交給華為。

如今，華為也爆出技術被竊消息。根據中媒《財新》報導，上海市第三中級人民法院7月28日對Wi-Fi晶片企業-尊湃通訊科技（南京）有限公司（下稱「尊湃」），侵犯華為商業秘密案做出一審判決，14人因犯侵犯商業秘密罪，被判處有期徒刑，其中9人被判處緩刑，總計罰金1350萬人民幣（以下同，約台幣5562萬）。其中尊湃CEO張琨刑期最長，判刑6年併罰金300萬元（約台幣1236萬）。

報導說，張琨曾在高通任職，後來進入華為，擔任華為旗下IC設計公司海思的技術總監。 2020年9月15日，美國對華為制裁加碼，導致海思設計的晶片無法在台積電生產，不少海思員工隨即離開，加入中國國內的晶片創業大潮。2021年初，張琨從華為離職後，創立尊湃。

2023年4月19日，在中國公安部的指揮部署下，上海警方與江蘇警方在滬蘇兩地開展集中收網行動，抓獲14名涉案公司核心成員，在侵權晶片投入量產前便予以查處。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財