迴力鏢？中國華為晶片技術遭竊14人被判刑

中國華為晶片技術遭竊，多人被判刑。（路透，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國商業間諜偷遍全球，荷媒曾踢爆，ASML前中籍員工竊取商業機密，交給華為；南韓SK海力士前中籍職員，在離職前影印3000多張涉及降低半導體不良率的核心技術，並將其洩露給華為遭南韓逮捕；今年5月再爆一名SK 海力士前員工因涉嫌將先進封裝技術非法轉移至華為旗下IC設計公司海思遭起訴。如今，華為也爆出技術被竊事件，14名華為前員工因涉嫌竊取海思的晶片技術並在外創業，遭判刑。

中國竊取商業機密層出不窮，SK海力士今年5月就爆出，1名韓籍金某曾在SK海力士任職，2022年應徵華為海思時，違規存取並盜用公司內部數據，拍攝超過1萬1000張機密文件照片。金某還向兩家中國企業提交包含SK海力士營業機密內容的簡歷。

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首爾中央地方檢察廳情報技術犯罪調查部，以涉嫌違反《關於防止洩露並保護產業技術的法律》等為由，逮捕並起訴SK海力士前韓籍員工金某。

這並非SK海力士員工首次因跳槽華為而盜竊智慧財產權。去年，另一名員工因攜帶4000份機密文件至華為，被判處18個月有期徒刑並罰款。

ASML也是苦主，ASML 於2023年透露，中國一名前員工竊取技術資料，該違規行為可能違反某些出口管制，雖對業務並無重大影響，但已通報給政府當局，並增加補救措施。

美國科技網站《Tom's Hardware》也披露這起竊密案始末，指稱這名中國籍員工先在ASML工作，掌握ASML一些商業機密，並於2022年離職，投奔華為，最後將所竊取的ASML機密交給華為。

如今，華為也爆出技術被竊消息。根據中媒《財新》報導，上海市第三中級人民法院7月28日對Wi-Fi晶片企業-尊湃通訊科技（南京）有限公司（下稱「尊湃」），侵犯華為商業秘密案做出一審判決，14人因犯侵犯商業秘密罪，被判處有期徒刑，其中9人被判處緩刑，總計罰金1350萬人民幣（以下同，約台幣5562萬）。其中尊湃CEO張琨刑期最長，判刑6年併罰金300萬元（約台幣1236萬）。

報導說，張琨曾在高通任職，後來進入華為，擔任華為旗下IC設計公司海思的技術總監。 2020年9月15日，美國對華為制裁加碼，導致海思設計的晶片無法在台積電生產，不少海思員工隨即離開，加入中國國內的晶片創業大潮。2021年初，張琨從華為離職後，創立尊湃。

2023年4月19日，在中國公安部的指揮部署下，上海警方與江蘇警方在滬蘇兩地開展集中收網行動，抓獲14名涉案公司核心成員，在侵權晶片投入量產前便予以查處。

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