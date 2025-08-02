購買「優先登機服務」最大好處 旅遊專家點出首要原因

旅遊專家表示，優先登機「本質上就是一場把隨身行李放進機艙頭頂行李箱的競賽」。（取自CNBC）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕出國旅遊登上飛機常會遇到大排長龍情況，購買優先登機的升級服務不僅可以避免長時間排隊，旅遊專家更指出，多花點錢購買優先登機的首要原因就是，個人隨身行李可以比別人更早放在機艙座位頭頂的行李箱內。

旅遊業市場研究與顧問公司Atmosphere Research Group的創辦人哈特韋德（Henry Harteveldt）表示，優先登機「本質上就是一場把隨身行李箱放進頭頂行李箱的競賽」。紐約旅行社Fora Travel 顧問威爾考克（Sara Wilcox） 表示：購買提前登機升級服務的首要原因是，你可以搶放他人將行李放上機艙。

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旅客有時可以購買優先登機服務作為附加服務，在購買機票時購買，也可以在旅行日期接近時購買。有時，它也會與其他附加服務捆綁銷售。

根據法律規定，需要特殊協助的殘障人士必須能享有優先登機的權利。根據航空公司的政策，其他群體，例如現役軍人和有幼兒的家庭，也可能享有優先登機的權利。

此外，專家表示，雖然登機流程因航空公司而異，但在登機組中的位置通常取決於旅客在航空公司的身份，以及預訂的機票類型。

NerdWallet旅遊專家弗蘭奇（Sally French）表示，附加服務的費用取決於航空公司，在某些情況下，還取決於航班的飛行時間。她說：「如果頭頂空間對你來說很重要，你確實需要付費才能優先登機」。

優先登機的另一種方式是預訂高級經濟艙或主經濟艙機票。這樣做通常可以讓旅客預訂特定的座位，而且還可以提前登機。

高級經濟艙比經濟艙高一級，但價格不如頭等艙或商務艙那麼貴。這些座位除腿部空間更大、座位更寬、傾斜度更大外，還提供優先辦理登機手續和登機的服務。

根據Skyscanner的數據，如果您在某家航空公司擁有足夠的積分或里程，您或許可以從經濟艙升級到高級經濟艙。

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