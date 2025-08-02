晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

購買「優先登機服務」最大好處 旅遊專家點出首要原因

2025/08/02 20:03

旅遊專家表示，優先登機「本質上就是一場把隨身行李放進機艙頭頂行李箱的競賽」。（取自CNBC）旅遊專家表示，優先登機「本質上就是一場把隨身行李放進機艙頭頂行李箱的競賽」。（取自CNBC）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕出國旅遊登上飛機常會遇到大排長龍情況，購買優先登機的升級服務不僅可以避免長時間排隊，旅遊專家更指出，多花點錢購買優先登機的首要原因就是，個人隨身行李可以比別人更早放在機艙座位頭頂的行李箱內。

旅遊業市場研究與顧問公司Atmosphere Research Group的創辦人哈特韋德（Henry Harteveldt）表示，優先登機「本質上就是一場把隨身行李箱放進頭頂行李箱的競賽」。紐約旅行社Fora Travel 顧問威爾考克（Sara Wilcox） 表示：購買提前登機升級服務的首要原因是，你可以搶放他人將行李放上機艙。

旅客有時可以購買優先登機服務作為附加服務，在購買機票時購買，也可以在旅行日期接近時購買。有時，它也會與其他附加服務捆綁銷售。

根據法律規定，需要特殊協助的殘障人士必須能享有優先登機的權利。根據航空公司的政策，其他群體，例如現役軍人和有幼兒的家庭，也可能享有優先登機的權利。

此外，專家表示，雖然登機流程因航空公司而異，但在登機組中的位置通常取決於旅客在航空公司的身份，以及預訂的機票類型。

NerdWallet旅遊專家弗蘭奇（Sally French）表示，附加服務的費用取決於航空公司，在某些情況下，還取決於航班的飛行時間。她說：「如果頭頂空間對你來說很重要，你確實需要付費才能優先登機」。

優先登機的另一種方式是預訂高級經濟艙或主經濟艙機票。這樣做通常可以讓旅客預訂特定的座位，而且還可以提前登機。

高級經濟艙比經濟艙高一級，但價格不如頭等艙或商務艙那麼貴。這些座位除腿部空間更大、座位更寬、傾斜度更大外，還提供優先辦理登機手續和登機的服務。

根據Skyscanner的數據，如果您在某家航空公司擁有足夠的積分或里程，您或許可以從經濟艙升級到高級經濟艙。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財