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美揚言制裁印度買俄油 4艘俄羅斯油輪海上漂

2025/08/02 19:41

印媒指出，印度擔憂受到關稅制裁，目前至少有多艘滿載俄油的油輪正在印度西海岸附近等候。示意圖。（路透）印媒指出，印度擔憂受到關稅制裁，目前至少有多艘滿載俄油的油輪正在印度西海岸附近等候。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普日前揚言制裁向俄羅斯購買原油的印度，對印度進口商品徵收25%對等關稅，並威脅因印度與俄羅斯的貿易關係，可能額外加徵懲罰性關稅，川普週六（2日）表示，他聽說印度已停止購買俄油，若消息屬實，這是值得肯定的一步。印媒還指出，印度擔憂受到關稅制裁，目前至少有四艘滿載俄油的油輪正在印度西海岸附近等候。

印度媒體《NDTV Profit》報導，由於制裁力度加大以及美國高額關稅警告擾亂俄油運輸，至少有四艘載有俄羅斯原油的油輪在印度西海岸等候。

船舶追蹤數據顯示，「Achilles」及「Elyte」目前停泊在賈姆訥格爾港（port of Jamnagar）附近，比原定於7月30日至31日抵達錫卡港（Sikka）的時間晚。這兩艘油輪在6月底從俄羅斯的主要出口中心普里莫爾斯克（Primorsk）和烏斯季盧加（Ust-Luga）裝貨，而俄羅斯旗艦烏拉爾原油通常在這兩個港口裝載，目前這2艘油輪都已受到歐盟和英國的制裁。

另外兩艘油輪「Destan」和「 Horae 」也在印度近海等待，原定7 月 24 日至 25 日抵達錫卡港；「Destan」受到歐盟和英國制裁，「 Horae 」原定8月1日抵達瓦迪納爾港（Vadinar）。

《莫斯科時報》指出，川普日前撂話，除非莫斯科在8月8日之前結束對烏克蘭的戰爭，否則將對繼續進口俄羅斯能源的國家徵收100%的關稅。在川普揚言制裁後，印度的購油行為發生重大轉變，印度四大國有石油公司合計佔該國煉油能力的 60%以上，已經暫停了採購俄油。

儘管發生這種轉變，印度的私營煉油商，包括信實工業（Reliance Industries）和納亞拉能源公司（Nayara Energy）仍然是該國最大的俄羅斯石油進口商，特別是後者由俄羅斯石油公司（Rosneft）掌握部分股權。

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