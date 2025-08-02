助災民重建 勞部放寬公共工程移工參與災區房屋修繕

勞動部昨日公告，放寬公共工程業者，若投入災區受損房屋修繕工程，無須經過勞動部許可，即可調派聘僱的移工至民間的住宅進行修繕、復建工程。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕雲嘉南豪雨成災，勞動部發布函令，放寬在台參與公共工程的移工，可跟隨工班至災區參與房屋修繕，若承建公共工程的營建廠商投入災區受損房屋修繕工程，民眾與該廠商簽約後，原本聘用的外籍營造工，不須經過勞動部許可，即可跟隨工班至災區，參與民間房屋修繕，該函令8月1日起生效。

函令實施後，可為急需人手的雲嘉南地區帶來多少人力？勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國表示，目前尚難評估，必需根據營建廠的地緣特性及是否投入災區修繕工程而定。根據勞動部統計，全國公共工程聘用的外籍移工，總數約2萬人。

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風雨重創南台灣，估計仍有超過3萬戶的受災民眾等待重建，為加速受災戶重建家園，且台南的大雨未停，2日仍多處淹水，卻找不到人手協助，勞動部正式發布函令，公告放寬公共工程業者，調派聘僱的移工至民間的住宅進行修繕、復建工程。

根據公告，因災害防救法所定災害發生，致受災户房屋損毀需修繕復建時，公共工程雇主承攬受災户修繕、復建工程，得免經勞動部許可，直接調派所聘僱的、原為進行公共工程的移工至受災户，參與修繕、營造等工作。

要進行上述的移工調派，必須先由受災戶與參與災區修繕的公共工程業者簽約，業者才可派遣勞工至受災戶進行修繕，派遣的勞工可能是移工，也會有本國人。勞動部強調，勞動部只是將法規修訂，協助人力調派。據了解，目前台南市政府已著手協助受災戶「牽線」，讓受災戶與營造業者簽約，才可派員修繕。

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