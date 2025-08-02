「長月輪」50貨櫃秘魯落海貨物四散水面 長榮海運回應了

長榮長月輪貨櫃脫落位置集中在船尾，未波及船員，但部分貨櫃已破損，貨物四散於水面。（圖片取自@ntrujillo_pe）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣長榮海運「長月輪」有50個貨櫃在祕魯卡要港（Callao）落海，長榮海運今天（2日）表示，此為受海嘯、冬季海象不佳，以及突發長湧浪影響，造成船上貨櫃掉落，經初步檢查，人員與船舶皆平安。外媒也報導，事件發生地點秘魯最大的港口已於週五（1日）重新開放。

根據法國亞洲通訊社報導，週五上午10點，長榮海運「長月號」貨輪停泊在秘魯卡亞俄港外的海灣，船上載有7000個貨櫃，等待進港。突然，50個貨櫃從船尾墜入水中。事故原因尚不清楚，官方正在調查，但無人受傷。

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海軍和港務局關閉港口，以防止在霧天發生碰撞。根據初步報導，貨櫃內不含有危險物品。

根據外電新聞畫面，長榮長月輪貨櫃脫落位置集中在船尾，未波及船員，但部分貨櫃已破損，貨物四散於水面。

根據新聞網站RPP指出，一些貨櫃沉入海灣底部，一些貨櫃破損打開，裡面的貨物漂浮在水面上。當局已打撈出幾個貨櫃，並設置標記，並標示可能對航運造成危險的沉沒貨櫃的位置。

港口於下周五午4點重新開放航運，目前事故調查仍在進行中。這艘懸掛台灣國旗的船隻從哥倫比亞的布埃納文圖拉，航行至秘魯首都利馬附近的卡亞俄，一路平安。

長榮海運貨輪上有50個貨櫃在祕魯卡要港（Callao）落海。（圖片取自@ntrujillo_pe）

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