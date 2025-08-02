民眾黨要卓榮泰報告台美關稅 賴中強：談判尾聲才做是攪局非監督

經民連智庫召集人賴中強表示，台美關稅談判完成後，行政部門應做全面的衝擊影響評估。（資料照）

〔記者李文馨／台北報導〕美國公布台灣對等關稅暫時性稅率為20％，在野質疑政府搞黑箱，民眾黨團要求行政機關比照《條約締結法》說明談判原則與爭議。經民連智庫召集人、律師賴中強受訪說，在談判尾聲、技術層面諮商都完成的階段，才做此事，叫攪局非監督；同時呼籲行政院待談判底定時，儘速公布衝擊影響評估報告及相關修法預算。

民眾黨團下週一預計召集朝野黨團協商，擬請立法院作成決議，邀請行政院長率相關部會首長就「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」，於1個月內進行專案報告並備質詢。

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賴中強今天接受本報訪問時表示，相關協議是否經過國會審議，必須看未來具體談判的結果，若涉及台灣對美進口貨物關稅的調整，或者是關稅配額的調整，相關條約都必須經過國會同意，台灣是民主國家，相信行政院也會遵守，不需做黑箱等莫須有的批評。

賴中強指出，《條約締結法》第6條明定，在條約草案內容獲致協議前，主辦機關得就談判的方針、原則及可能爭議事項，適時向立法院說明並向立法院相關委員會報告，但民眾黨團的提案則是要求行政院長到院會專案報告，這並非國會合理的事中監督。

賴中強表示，他支持立法院經濟委員會邀請談判代表在適當時間向國會報告，但藍白在今年5到7月的延會期間毫無作為，反而在談判尾聲、技術層面諮商都完成的階段才做這件事情，「這不叫做監督，這叫做攪局」。

賴中強也呼籲，待談判完成後，行政部門應做全面的衝擊影響評估，再修正韌性條例等相關法律，再提出相關預算。而在衝擊影響評估階段，應該要廣泛舉行聽證會、公聽會，讓產業勞工、資方勞方、受衝擊的人、農民代表都能夠表達意見。

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