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Costco賺錢新招 這群人獨享提早進場掃貨樂翻天

2025/08/02 18:33

美國Costco「高級會員」從6月30日起獨享提早進場購物的福利。（彭博）美國Costco「高級會員」從6月30日起獨享提早進場購物的福利。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國Costco「高級會員」（executive members，相當台灣的黑鑽卡），從6月30日起獨享提早進場購物的福利，這項新政策實施已屆滿1個月，受到高級會員歡迎。分析師認為，此舉可望提振Costco 業績。

根據Costco在Instagram上發布的消息，6月30日起，高級會員將享有早晨延長營業時間的特權，比其他會員提前30分鐘到1小時進入商場。這些會員可以在週日至週五上午9點，以及週六上午9點半進入商店，其他會員無論哪天都要等到上午10點才能購物。

《商業內幕》指出，這項新政策公布後，一度引起員工反彈，部分Costco員工形容，這絕對是場惡夢。1名Costco經理曾說，公司並未投入更多人力來解決問題，反而是期望現有員工負擔更多工作。

不過，新政策上路1個月後，新的工作時間似乎對高階主管和公司都產生相當好的效果。商業內布記者Dominick Reuter和同事 Talia Lakritz 都升級會員資格，以便享受這項福利。2人在7月多次逛 Costco門市，發現門市準備很充分，走道也很安靜。

報導說，有跡象表明工作人員可能無法在提早營業前完成所有準備工作，但是商品庫存非常充足，擺放整齊，而不是廉價商品獵人挑選貨物時略顯凌亂的樣子。而且，自助結帳區和兩條開放的結帳通道生意都很興隆，因此看起來每天額外增加一小時的銷售時間對營業額具正面效益。

Costco稱，高級會員的銷售額占公司總銷售額的73%以上，這代表著 Costco第二個勝利，更高的費用和更高的銷售額。瑞銀零售分析師 Michael Lasser 在一份報告中表示，此舉可能會提振Costco 業績。

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