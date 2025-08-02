晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

追趕護國神山拚了！三星挖走台積前高管 又延攬英特爾首席工程師

2025/08/02 14:58

韓國三星積極挖角半導體專業人才。示意圖。（歐新社）韓國三星積極挖角半導體專業人才。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星代工業務面臨嚴峻挑戰，今年第二季晶片部門獲利雪崩94％，全球代工市佔率與台積電的差距不斷擴大。為了挽救低迷的業務，除了挖角台積電前高管韓美玲（Margaret Han），擔任美國分公司副總裁，掌管代工業務，近期又傳出延攬英特爾前首席工程師段罡（Gang Duan）擔任三星集團子公司副總裁，負責封裝解決方案。

《華爾街日報》報導，一名長期任職於英特爾的晶片封裝專家段罡，曾在2024年被評為該公司的年度發明家，現已加入三星的電子元件業務部門。

根據段罡的LinkedIn（領英）資料顯示，他在英特爾工作了17年半，今年6月離職，並於8月開始擔任三星電機（Samsung Electro-Mechanics）美國公司的執行副總裁。

三星電機是三星集團的子公司，專門生產先進的電子元件，並與三星電子合作。三星電機曾表示，目標是在2027年前實現玻璃基板的量產。知情人士透露，段罡跳槽並非直接與兩家公司的策略相關，而是出於個人原因。

報導指出，2023年9月，英特爾向業界推出了玻璃基板。玻璃基板是一種用於建構晶片的底層材料。段罡去年在英特爾的宣傳影片中表示，我們相信，未來的AI系統將建立在超大尺寸玻璃基板上。英特爾在發布這段影片時，同時將段罡評選為2024年年度發明家。

不過，英特爾在執行長陳立武的領導下，聚焦重返財務紀律，並專注於英特爾可以引領產業的領域。對於英特爾的新策略來說，玻璃基板技術沒有那麼關鍵。

除了段罡離職外，路透近日也披露，英特爾製造業務部門的三名高管即將退休，這是新任CEO陳立武爲重整這家美國晶片製造商而實施改革的一部分，三位公司副總裁的離職將對英特爾代工的內部結構產生重大影響。

其中，Kaizad Mistry 和Ryan Russell是英特爾科技開發集團的企業副總裁，Gary Patton曾擔任技術開發集團設計技術平台部門的CVP 兼總經理，他是一位受人尊敬的半導體行業資深人士，曾任職於IBM、格羅方德（GlobalFoundries）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財