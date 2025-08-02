追趕護國神山拚了！三星挖走台積前高管 又延攬英特爾首席工程師

韓國三星積極挖角半導體專業人才。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星代工業務面臨嚴峻挑戰，今年第二季晶片部門獲利雪崩94％，全球代工市佔率與台積電的差距不斷擴大。為了挽救低迷的業務，除了挖角台積電前高管韓美玲（Margaret Han），擔任美國分公司副總裁，掌管代工業務，近期又傳出延攬英特爾前首席工程師段罡（Gang Duan）擔任三星集團子公司副總裁，負責封裝解決方案。

《華爾街日報》報導，一名長期任職於英特爾的晶片封裝專家段罡，曾在2024年被評為該公司的年度發明家，現已加入三星的電子元件業務部門。

請繼續往下閱讀...

根據段罡的LinkedIn（領英）資料顯示，他在英特爾工作了17年半，今年6月離職，並於8月開始擔任三星電機（Samsung Electro-Mechanics）美國公司的執行副總裁。

三星電機是三星集團的子公司，專門生產先進的電子元件，並與三星電子合作。三星電機曾表示，目標是在2027年前實現玻璃基板的量產。知情人士透露，段罡跳槽並非直接與兩家公司的策略相關，而是出於個人原因。

報導指出，2023年9月，英特爾向業界推出了玻璃基板。玻璃基板是一種用於建構晶片的底層材料。段罡去年在英特爾的宣傳影片中表示，我們相信，未來的AI系統將建立在超大尺寸玻璃基板上。英特爾在發布這段影片時，同時將段罡評選為2024年年度發明家。

不過，英特爾在執行長陳立武的領導下，聚焦重返財務紀律，並專注於英特爾可以引領產業的領域。對於英特爾的新策略來說，玻璃基板技術沒有那麼關鍵。

除了段罡離職外，路透近日也披露，英特爾製造業務部門的三名高管即將退休，這是新任CEO陳立武爲重整這家美國晶片製造商而實施改革的一部分，三位公司副總裁的離職將對英特爾代工的內部結構產生重大影響。

其中，Kaizad Mistry 和Ryan Russell是英特爾科技開發集團的企業副總裁，Gary Patton曾擔任技術開發集團設計技術平台部門的CVP 兼總經理，他是一位受人尊敬的半導體行業資深人士，曾任職於IBM、格羅方德（GlobalFoundries）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法