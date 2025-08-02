在野批台美關稅搞黑箱 國際法學者：稅率可能非協議、不需立院議決

國際法學者宋承恩。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者李文馨／台北報導〕美國公布台灣對等關稅暫時性稅率為20％，在野黨質疑政府搞黑箱，民眾黨立法院黨團要求行政機關比照《條約締結法》說明談判原則與爭議。對此，國際法學者宋承恩表示，民眾黨團應先舉證該談判為何適用該法，否則「這是一個非常大的跳躍」；並強調，關稅稅率不一定會以 「協議」行之，且是單一國家的高權行為，不需要台灣立法院議決，這也不是黑箱。

民眾黨團下週一預計召集黨團協商，協商主題提及，行政機關應比照《條約締結法》第6條，充分向國會及人民說明談判原則與可能爭議，而非以「適時說明」草草帶過，以獨裁心態「黑箱作業」規避監督，扼殺公眾討論與人民的知情權。

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宋承恩今天上午接受本報訪問時表示，對於民眾黨團主張台美關稅談判必須依照《條約締結法》，首先必須先舉證該談判為何適用該法，否則「這是一個非常大的跳躍」。他說，太陽花學運的ECFA是類條約的兩岸協定，而台美關稅並未談完，最終可能會是協定之前的「君子協定」，兩者並不相同。

宋承恩說明，川普對等關稅並非貿易協議，而是以總統執行命令方式行之。雙方會達成合意，但是否或會簽什麼來記載下這些合意，工具上的選擇還未明，應該是還未談定。無論如何，並不一定會以一項 「協議」行之，特別是關稅稅率的部分。各國所適用的稅率已經歷次總統執行命令公布並且即將施行，因為關稅是一個國家的單方高權行為。

宋承恩表示，這樣的協議法律性質為何，還需要仔細處理，但美國要實施的關稅，不需要台灣立法院議決，「而這也不是黑箱，則是確定的」，會那樣看川普對等關稅的人，是錯得太離譜，更不用說許多立委一路把關稅稅率跟新台幣匯率混淆，以致出現將稅率與匯率升值幅度混同疊加計算的情形。

對於國會如何合理監督，宋承恩說，總統透過公開講話說明台灣立場，直接對民意負責，人民也透過直播、新聞報導了解台美進度，並非只有經過國會、經過在野黨的公開透明才算是有監督，否則這件事情太廉價、太民粹了。

他也補充，賴總統昨天在記者會上表示， 「攸關國會的部分一定會經過國會」，表示對於當前正在談判協議，其法律性質以及後端如何處理有基本的掌握。反對黨就此與執政團隊周旋，卻顯示連最基本的法律性質都搞不清楚，因此其批評這是「重大挫敗」或「黑箱」，也就毫無說服力。

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