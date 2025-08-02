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台灣關稅綁232條款一起談？謝金河曝台談判優勢 揭「3大壓力」

2025/08/02 09:56

財信傳媒董事長謝金河。（資料照）財信傳媒董事長謝金河。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普於7月31日簽署行政命令，對數十個貿易夥伴的進口商品加徵10%至41%不等的關稅，其中台灣面臨20%的對等關稅，台灣總統賴清德第一時間宣布，此為「暫時性稅率」，可望再調降稅率，對此財訊傳媒董事長謝金河今（2）日在臉書發文，分析台灣是把後面的232條款綁在一起談，並表示「現在所有的結果，都沒有4月2日那麼驚嚇。」

謝金河先是指出：「看清楚川普的關稅遊戲規則。」表示美國公布台灣關稅為20%，乍看之下，日本，南韓都談到15%，泰國，印尼，菲律賓也談到19%，台灣的20%確實是不及格。不過仔細看，台灣的20%是「暫定」，也就是還沒有定錨！

他說，用更白話一點來看，日本、南韓是「淨額」，台灣是「毛額」。日本，南韓對美國產品進口關稅都降到零，也就是完全開放市場，同時，日本投資美國5500億美元，南韓3500億美元加1000億美元，其中的3500億美元是川普指定的項目。

但台灣這次只有宣布20%，這表示台灣把後面更要緊的232條款綁在一起談。

謝金河表示，若比照日韓的談法，台灣要到15%，可能要完全開放市場，還要宣布投資美國1個大數字，傅崐萁的4000億美元，或者是他說的掏空台灣3代積蓄，指的就是這個。現在的20%，沒有開放市場，也沒有直接投資，台灣是把後面的232條款一起解決。

謝金河分析，這樣的談法可以避開一頭牛被撥兩次皮，但談判難度也會比較高。

他指出，台灣面臨的3個大壓力，1個是台灣對美國的順差739億美元，比日本的685億，南韓的660億，加拿大的623億美元都還高；第2個挑戰是台灣的半導體輸美，去年金額309.64億美元，佔比40.3%，遠超過馬來西亞的15.1%，南韓的11.4%；第3是台灣的資通訊產品去年出口到美國的佔比達61.01%，後面這兩項的重要性遠遠超過對等關稅！台灣把重心放在後面的232條款是正確的。

謝金河說，川普把關稅武器化，關稅談判的結果，都是川普在他的Truth Social上面公布的。川普的遊戲規則也是他訂的，像巴西突然50%，又有一說變10%，瑞士從32%拉到39%，川普把最後期限定在8月1日，現在他又宣布對墨西哥豁免90天，我一直認為加拿大，墨西哥是美國的兄弟，關稅最後應該降到很低。

川普的關稅規則是動態的，稅率會往低的方向，會持續動態談下去，而且是在驚嚇，驚奇，和驚喜的路上一直交替，因此謝金河認為，現在所有的結果，都沒有4月2日那麼驚嚇。

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