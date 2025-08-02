晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

國際油價重挫！OPEC擬增產、美就業報告打擊市場信心

2025/08/02 09:09

國際油價週五（1日）每桶下跌超過2美元。（路透）國際油價週五（1日）每桶下跌超過2美元。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於市場擔憂OPEC+可能提高產量，加上美國就業報告表現不如預期，引發對需求疲軟的疑慮，國際油價週五（1日）每桶下跌超過2美元。

美國紐約西德州中級原油期貨收每桶67.33美元，下跌1.93美元，跌幅2.79%。

布蘭特原油期貨收每桶69.67美元，下跌2.03美元，跌幅2.83%。

儘管如此，布蘭特原油本週仍上漲近6%，紐約期油則上漲6.29%。

3位知情人士透露，OPEC+有望最快在週日（3日）達成協議，將9月每日增產數量提高至54.8萬桶。另一位熟悉OPEC+談判的人士表示，產量的討論仍在進行中，最終增產幅度可能會更小。

美國勞工部表示，美國7月非農就業人數僅新增7.3萬人，低於經濟學家預期，失業率也由4.1%升至4.2%。

聯準會在週三（7月30日）決議維持利率不變，此舉遭到川普及多位共和黨議員的批評。

本週油市的焦點多集中在美國關稅政策的潛在影響，這些關稅將於下週五（8月8日）起對美國主要貿易夥伴生效。

星展銀行（DBS）分析師薩卡爾 （Suvro Sarkar）表示：「我們認為近期油價走強的主要驅動因素，是市場對美國與多數貿易夥伴達成協議的結果感到滿意，儘管仍有少數例外。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財