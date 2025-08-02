國際油價重挫！OPEC擬增產、美就業報告打擊市場信心

國際油價週五（1日）每桶下跌超過2美元。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於市場擔憂OPEC+可能提高產量，加上美國就業報告表現不如預期，引發對需求疲軟的疑慮，國際油價週五（1日）每桶下跌超過2美元。

美國紐約西德州中級原油期貨收每桶67.33美元，下跌1.93美元，跌幅2.79%。

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布蘭特原油期貨收每桶69.67美元，下跌2.03美元，跌幅2.83%。

儘管如此，布蘭特原油本週仍上漲近6%，紐約期油則上漲6.29%。

3位知情人士透露，OPEC+有望最快在週日（3日）達成協議，將9月每日增產數量提高至54.8萬桶。另一位熟悉OPEC+談判的人士表示，產量的討論仍在進行中，最終增產幅度可能會更小。

美國勞工部表示，美國7月非農就業人數僅新增7.3萬人，低於經濟學家預期，失業率也由4.1%升至4.2%。

聯準會在週三（7月30日）決議維持利率不變，此舉遭到川普及多位共和黨議員的批評。

本週油市的焦點多集中在美國關稅政策的潛在影響，這些關稅將於下週五（8月8日）起對美國主要貿易夥伴生效。

星展銀行（DBS）分析師薩卡爾 （Suvro Sarkar）表示：「我們認為近期油價走強的主要驅動因素，是市場對美國與多數貿易夥伴達成協議的結果感到滿意，儘管仍有少數例外。」

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