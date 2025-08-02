黃金猛拉大漲！觸一週最高原因揭曉

週五（1日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕7月就業數據比預期疲軟，提高了聯準會（Fed）降息的機率，而且美國總統川普新一波關稅聲明，讓避險需求水漲船高，週五（1日）黃金價格跳漲2%。

紐約黃金期貨上漲1.5% ，報每盎司3399.8美元；黃金現貨價上漲1.8%，報每盎司3347.66美元，一度跳漲2%、觸及7月25日以來最高。

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《路透》報導，黃金本週共上漲0.4%。道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示，就業數據低於分析師預期，提高了Fed今年稍晚降息的可能性。

美國勞工部週五公布，7月非農就業人口增加7.3萬人，比市場預期的10.6 萬人少，6月數據也被下修。

市場如今預期，今年年底前Fed將降息兩次，且從9月開始降息。Fed本週三維持利率在4.25%至4.50%區間不變，主席鮑爾表示，還沒有對9月利率做出決定。

梅萊克說：「我們現在的狀況是，關稅和薪資持續帶來通膨壓力，但是就業數據令人失望。也因此，如果Fed降息，將會對黃金有實質上的正面影響。」

貿易方面，川普宣布最新一波關稅，包括台灣、加拿大、巴西和印度，消息讓全球市場重挫。

黃金的避險特質，使其在經濟和地緣政治動盪時期通常有良好表現。

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