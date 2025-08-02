簡單語言搭配不斷讚美！南韓靠「誇誇戰術」說服川普

川普7月30日宣布美韓達成對等關稅15%的貿易協議，這些負責談判的南韓官員們在協議後，透露了一些「小撇步」，包含稱讚川普是個「偉大的人」。圖為6月時抗議川普關稅政策的南韓民眾。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普7月30日宣布美韓達成對等關稅15%的貿易協議，南韓承諾將在美國投資3500億美元（約10.5兆元新台幣），並向美國購買1000億美元（約3.01兆元新台幣）能源產品。南韓將向美國全面開放市場，接受美國汽車、卡車、農產品等商品，不被課任何關稅。這些負責談判的南韓官員們在協議後，透露了一些「小撇步」，包含稱讚川普是個「偉大的人物」，並盡可能用簡潔語言傳達重點。

《路透》報導，南韓產業通商資源部長金正寬（Kim Jung-Kwan）表示，為了準備和美國的會談，他們進行角色扮演，並徵詢與川普互動的建議。而他們收到的其中一項建議是：「稱讚川普是個『偉大的人物』，並且盡可能用簡潔語言傳達重點。」

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報導稱，這次談判對南韓而言攸關重大，因為南韓是一個以出口為主導的經濟體，而包含金正寬在內的與其他南韓談判代表，都是6月李在明從總統大選中勝出後才上任，等於才就任幾週時間而已。

金正寬稱川普為「談判大師」，他透露談判團隊中的每個人，包括經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲（Koo Yun-cheol）與產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九（Yeo Han-koo），都在談判之前輪流扮演川普，進行模擬演練。

金正寬說：「我們嘗試模仿川普總統的語氣說話，他的說話方式非常簡潔、直接。我們自行設想了許多情境，模擬如何回答各種問題。」

具潤哲則透露，他們直到在社群媒體上看到消息時，才確定真的會與川普會面，而談判會議本身持續了約半小時，雙方主要就投資基金的金額進行多次反覆討論，最終敲定為3500億美元。他說：「我們事先蒐集了許多對方過去談判中採用的策略，並深思應對方式，因此整體談判進行得相當順利。」

呂翰九則引述川普的話指出，川普親自參與與非元首級官員的會談很少見，「這表示他非常尊重南韓，並極為重視美韓關係。」

在談判初期，美方曾要求南韓解除對30個月齡以上牛隻來源進口產品的限制。但呂翰九向美方出示了幾年前因狂牛症疑慮而爆發的大規模抗議照片，成功化解了壓力。金正寬表示：「我認為那有助於美方理解南韓的情況。」

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